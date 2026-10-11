Febas: "Ha sido un partido muy especial para mí"

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Vigo, 11 oct (EFE).- El centrocampista Aleix Febas reconoció este domingo que el partido de este mediodía contra el Elche ha sido "muy especial" para él por su pasado en el conjunto ilicitano, en el que militó tres temporadas y con el que disputó 117 partidos oficiales .

"Ha sido un partido muy especial para mí. Es verdad que cuando estás en el partido no tienes tiempo para las emociones porque estás centrado en el juego, pero siempre es bonito volver a un sitio en el que todo ha sido tan bonito", afirmó a CeltaMedia.

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Antes del partido, el Elche ha homenajeado al futbolista catalán, al que el director general del club, Pedro Schinocca, le ha entregado un obsequio como reconocimiento a su pasado como franjiverde, celebrando un ascenso a Primera y la salvación la pasada temporada.

El mediocentro dijo que el punto sumado fue "muy trabajado" porque se enfrentaron a un equipo "muy dominador, que te hace sufrir sin balón", por eso elogió el trabajo defensivo que realizaron ya que "apenas hemos concedido ocasiones".

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"Es verdad que con el balón aún tenemos que crecer mucho más, en ese sentido tenemos que ser exigentes", apuntó Febas, quien lamentó que no pudieran darle "continuidad" a la goleada ante el Racing Santander sumando tres puntos en el Martínez Valero. EFE

dmg/apa