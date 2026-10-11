Exdiputada de Podemos tacha de "tomadura de pelo" la propuesta de Más Mádrid para la integración en Frente Amplio

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La ya exdiputada de Podemos en el Congreso durante esta legislatura Martina Velarde ha tachado de "tomadura de pelo" la propuesta de Más Madrid para que su formación se integre en las listas de Frente Amplio en la capital y ha criticado su "irresponsabilidad vergonzante".

Así lo ha trasladado en X tras hacerse eco de informaciones sobre el último movimiento de Más Madrid, que plantea que Emilio Delgado sea el cabeza de lista por la circunscripción de Madrid seguido de la ministra de Sanidad Mónica García.

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La idea del partido madrileño es que la candidata a la Presidencia del Gobierno sea la excalcaldesa de Barcelona Ada Colau en tándem con Delgado y que en la circunscripción de Madrid se intengren IU, Movimiento Sumar y Podemos, si esta formación quiere, en una lista donde también se ubicarán como referentes los dirigentes de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño y Tesh Sidi.

Para Velarse, se trata de la misma propuesta que ya había planteado Más Madrid pero intercambiando a Mónica García por Emilio Delgado. "Qué tomadura de pelo más grande Ojalá caiga todo el peso de la irresponsabilidad vergonzante sobre quienes lo están reventando todo en momentos súper complicados para la vida de millones de personas", ha enfatizado.

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