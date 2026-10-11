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España, elevada a la máxima potencia

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Carlos Mateos Gil

Madrid, 11 oct (EFE).- La selección española femenina de fútbol dejó una nueva muestra de que, hoy día, ocupa un lugar hegemónico en el escalafón Mundial al imponerse por 0-2 a Estados Unidos en Washington en el primero de los dos amistosos que enfrentarán a ambas selecciones en el país norteamericano.

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Más allá del registro palpable que así lo refleja, el 'ranking' FIFA, donde las españolas son primeras con 2120.21 puntos por delante de las norteamericanas, segundas con 2043.06; hay otros más subjetivos pero que igualmente sirven para cimentar esa idea.

Está, por ejemplo, el hecho de que desde julio de 2017 sólo Alemania había sido capaz de ganar a las estadounidenses en su territorio, por 1-2 el 10 de noviembre de 2022 en Fort Lauderdale. 'La Roja', con su triunfo, ha vuelto a poner el contador a cero a pesar de tener bajas muy destacadas como la de Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones del Balón de Oro; la de Mariona Caldentey; la de la portera titular Cata Coll o las de Vicky López, Claudia Pina y Mapi León, entre otras.

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Dichas ausencias no impidieron tampoco controlar, una vez más, la posesión, un dato que, sin ser determinante, habla muchas veces del dominio en un partido. Esta vez las de Sonia Bermúdez sufrieron más que otras en este apartado, acumulando sólo el 54 %, pero dieron continuidad a una racha de 'victorias' morales en el citado aspecto cuyo inicio se remonta al 24 de junio de 2019, cuando en octavos del Mundial y precisamente ante Estados Unidos se quedaron en el 46 %.

Aquel partido lo perdieron y fueron eliminadas, pero hay quien coincide en que fue un punto de inflexión para virar hacia lo que es hoy el combinado nacional. Ese día España vio que podía plantar cara a la potencia histórica hegemónica: que estaba 'preparada' para asaltar los cielos.

Hoy nadie discute que hay un estilo reconocible, y que funciona, en el juego de las vigentes campeonas del mundo, quienes aspiran a revalidar el título en Brasil en 2027. Tanto que desde que cayeran ante Alemania en la lucha por el bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024, ganados por Estados Unidos, las internacionales sólo han perdido dos veces en el tiempo reglamentario, ambas contra Inglaterra y en Wembley, en abril de 2025 y de 2026, en la Liga de Naciones y en la clasificación para el Mundial respectivamente.

Y a eso se suma la tranquilidad de saber que el futuro, si nada se tuerce, parece garantizado. Desde 2022, la sub-19 ha ganado dos Mundiales y cinco Eurocopas consecutivas en la categoría y la sub-17, en el mismo periodo, un Mundial y una Eurocopa; siendo subcampeona en dos y acabando tercera en otra.

Nada de ello garantiza que la absoluta sea capaz de repetir victoria ante Estados Unidos el martes en Chester (Pensilvania), lo cual sería una pequeña gesta más a sumar al listado de logros de los últimos años; pero suceda lo que suceda resulta difícil debatir que, por méritos propios, es hoy la mejor selección del mundo. EFE

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