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ERC y Podem ultiman un acuerdo para concurrir juntos en Cataluña a las generales

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ERC y Podem Catalunya están ultimando un acuerdo para concurrir conjuntamente en las cuatro provincias catalanas en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Fuentes conocedoras han concretado a Europa Press este domingo que el objetivo sería hacer una "candidatura de impacto" liderada por el actual portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, junto con la eurodiputada de Podemos y exministra, Irene Montero.

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Las mismas fuentes han indicado que el acuerdo también incluiría que Rufián podría hacer campaña con Podemos en el resto del Estado, y están estudiando si presentarse bajo las siglas ERC-Podem o bajo las siglas de los republicanos con independientes de los morados.

Según ha confirmado ERC este domingo, Rufián será finalmente el cabeza de lista de los republicanos para las próximas elecciones del 29 de noviembre.

La decisión se formalizará en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido y, a lo largo de los próximos días, se concretarán los detalles de la candidatura con la celebración de los distintos congresos regionales.

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