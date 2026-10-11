Epifanio: "Hemos ganado con un 17 por ciento de acierto desde la línea de tres puntos"

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Santiago de Compostela, 11 oct (EFE).- Diego Epifanio, entrenador del Monbus Obradoiro, destacó que su equipo fuese capaz de derrotar al Lleida pese a su enorme desacierto exterior, tras anotar únicamente 5 triples de 29 lanzamientos.

“Estoy muy contento porque, a pesar de tener un 17 por ciento de acierto desde la línea de tres, hemos sido capaces de ganar el partido”, comentó el técnico obradoirista, quien admitió que en la segunda parte el rival le hizo daño con su rebote ofensivo.

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“Creo que hemos empezado muy bien, tomando buenas decisiones ofensivas. Pero con la entrada de (Darius) McGhee, la anotación de Lleida ha mejorado y nosotros ya hemos tenido algún problema más defensivo en la presión del balón. Cuando más hemos sufrido ha sido cuando hemos tomado malas decisiones en ataque y con su rebote ofensivo en la segunda parte. Ahí ellos nos han ganado varios rebotes que le han dado una segunda opción a pesar de nuestra buena defensa”, explicó.

Asimismo, Epifanio lamentó que Lleida anotara “demasiado rápido en dos de las últimas cuatro posesiones”, y elogió la actuación del pívot dominicano Joel Soriano, decisivo en el triunfo con 22 puntos y 9 rebotes.

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“Joel tiene muy buenas condiciones y muy buena energía. Él sabe que nosotros dependemos mucho de su energía porque cuando él tiene una buena energía ofensiva y defensiva eso nos permite sentirnos muy cómodos en el campo y él también juega con mucha más confianza en ataque y poder correr el campo”, concluyó. EFE

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