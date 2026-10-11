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El Sporting Hortaleza iguala con el At. Unión Güïmar (3-3) y será el rival del Sevilla

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Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El Sporting Hortaleza será el rival del Sevilla en la primera eliminatoria de la Copa del Rey tras eliminar al Atlético Unión Güímar, al empatar 3-3 tras una pórroga en el partido de vuelta, cuyo tiempo reglamentario concluyó con 3-2 a favor del cuadro canario.

Un polémico penalti permitió al conjunto madrileño obtener el resultado que necesitaba después de haber vencido por 1-0 en el encuentro de ida y de haberse repuesto en este choque de vuelta a un marcador claramente adverso, ya que los insulares se adelantaron con un 2-0 y un 3-1.

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El partido se disputó a puerta cerrada en el estadio El Peñón de Puerto de la Cruz después de que hace una semana no pudiera tener lugar este choque de vuelta en Tasagaya, al negarse el Sporting Hortaleza a jugar por entender que no se cumplían las condiciones de seguridad mínimas tras ser apedreado su coche a la llegada al campo del Atlético Unión Güímar y a incidentes entre ambos equipos antes de su inicio.

Será la primera vez en su historia que el Sporting Hortaleza, fundado en 1974 y que compite en el grupo 1 de la Primera Autonómica de Madrid, dispute la Copa del Rey. EFE

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