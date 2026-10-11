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El Maxima gana al BC Roma el primer derbi de la capital italiana en casi medio siglo

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Roma, 11 oct (EFE).- El Maxima Roma ganó este domingo el primer derbi de baloncesto de la capital italiana 46 años después tras imponerse por 96-95 al BC Roma en un partido intenso e igualado que se decidió en los últimos segundos.

Más de 9.000 espectadores acudieron al PalaEur, con el exfutbolista Francesco Totti entre los asistentes, entre otros, para presenciar un encuentro que devolvió a Roma un duelo entre dos equipos de la ciudad, creados esta misma temporada, en la Serie A desde 1980.

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El partido tuvo emoción hasta el final. El BC Roma, dirigido por Alessandro Magro, llevó la iniciativa durante buena parte de la primera mitad y llegó al descanso con cinco puntos de ventaja (52-57).

El Maxima reaccionó tras el paso por vestuarios, mejoró en defensa y consiguió darle la vuelta al marcador en el tercer cuarto.

El equipo de Matteo Cotelli llegó a manejar una ventaja de siete puntos al comienzo del último periodo, pero el BC Roma no se rindió. Las acciones de Corey Davis y Arturs Strautins mantuvieron a los visitantes en la pelea, mientras que Anthony Holiday y Mirza Alibegovic respondieron por el Maxima.

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Con 96-95 en el marcador, el BC Roma tuvo una última oportunidad para ganar el partido. Nico Mannion asumió la responsabilidad en el ataque decisivo en el último segundo, pero su lanzamiento se quedó corto y la victoria se quedó en manos del conjunto local.

Holiday, con 20 puntos, fue uno de los principales protagonistas del Maxima, acompañado por los 18 de Alibegovic y John Brown. En el BC Roma destacó Mannion, máximo anotador del encuentro con 24 puntos.

El derbi enfrentó también a dos proyectos con inversores de renombre. Por un lado, el BC Roma cuenta con Luka Doncic y Donnie Nelson entre sus inversores, además de Sergio Scariolo como asesor, mientras que el Maxima Roma está vinculado al empresario ítalo-estadounidense Paul Matiasic y cuenta con Totti como asesor y consejero.

Ambos clubes aspiran a devolver a Roma un lugar destacado en el baloncesto europeo, con la posible NBA Europa como uno de sus objetivos de futuro. EFE

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