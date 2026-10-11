Espana agencias

El Gobierno da por desmantelados los grandes campamentos de migrantes en Ceuta

Guardar

Ceuta, 11 oct (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el desalojo del asentamiento irregular de la antigua fábrica de Guano ha permitido poner fin a los grandes campamentos de migrantes que permanecían en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio, aunque ha advertido que las fuerzas de seguridad continuarán actuando en las barriadas para localizar a las personas que todavía pernoctan en las calles.

Torres ha hecho estas declaraciones tras el operativo desarrollado durante este domingo en la zona costera del Guano, donde permanecían centenares de migrantes y que constituía, según el ministro, el último gran asentamiento pendiente de desmantelar. "Ya no quedan asentamientos de centenares de personas en Ceuta", ha afirmado, al tiempo que ha destacado que la intervención ha concluido satisfactoriamente.

PUBLICIDAD

El operativo, el quinto de los realizados por la Policía Nacional, se ha desplegado desde primera hora de este domingo con la participación de más de 350 efectivos, entre ellos miembros de la UIP, la UPR y agentes especializados en Extranjería, apoyados por vehículos policiales y medios aéreos no tripulados para vigilar el perímetro y controlar los movimientos en las inmediaciones del campamento. También han participado agentes de la Unidad Aérea, Extranjería y Policía Científica, y se han utilizado dos vehículos blindados VIPA 6X6 y el vehículo URO.

El ministro ha subrayado que el Gobierno ha logrado cumplir antes de lo previsto el compromiso adquirido hace seis semanas de recuperar la normalidad en las costas ceutíes antes del 15 de octubre. "Lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre", ha señalado, aunque ha reconocido que todavía queda trabajo por realizar para alcanzar lo que ha denominado una "absoluta normalidad" en el conjunto de la ciudad.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha adelantado que la siguiente fase de las actuaciones policiales se centrará en los barrios y calles donde todavía puedan encontrarse migrantes durmiendo a la intemperie. Según ha explicado, los agentes seguirán las indicaciones de los informes policiales para localizar a estas personas y aplicarles el mismo procedimiento de identificación y atención desarrollado durante los desalojos anteriores.

Torres ha recordado que el dispositivo desplegado en el Guano forma parte de una sucesión de intervenciones iniciadas el pasado 20 de agosto, cuando unos 2.000 migrantes, fundamentalmente subsaharianos, fueron desalojados de la playa del Trampolín y trasladados al recurso habilitado en Loma Margarita. Sin embargo, ha reconocido que pocas horas después el espacio volvió a ocuparse, esta vez principalmente por personas de origen magrebí.

Posteriormente, las autoridades desarrollaron nuevas actuaciones en las inmediaciones de Loma Colmenar, donde fueron localizados centenares de migrantes que acabaron siendo derivados a los dispositivos de atención establecidos en esa zona. A estas operaciones siguió otra intervención en la playa de Benítez y parte del Trampolín, que permitió trasladar a unas 1.700 personas a las dos parcelas habilitadas en el puerto de Ceuta.

El ministro también ha destacado el operativo desarrollado el pasado domingo y parte del lunes, cuando las fuerzas de seguridad procedieron al desalojo definitivo de la playa del Trampolín.

Aquella intervención permitió trasladar a entre 1.500 y 2.000 personas y dejar libre un espacio que había concentrado una importante presencia de migrantes desde finales de julio.

Respecto al procedimiento aplicado durante estas actuaciones, Torres ha explicado que los migrantes son trasladados en pequeños grupos, en autobuses, hasta los dispositivos de atención temporal, donde se procede a su identificación, toma de huellas dactilares y comprobación de su nacionalidad. Asimismo, reciben información sobre la posibilidad de solicitar protección internacional y sobre las consecuencias administrativas de permanecer en España sin cumplir los requisitos legales.

En este punto, ha vinculado el procedimiento de identificación y la apertura de posibles expedientes administrativos con el retorno de numerosos migrantes a Marruecos. Según ha asegurado Torres, cerca de 12.000 personas han regresado desde el pasado 10 de agosto, muchas de ellas ante la posibilidad de afrontar un procedimiento administrativo si no reúnen las condiciones para permanecer legalmente en territorio español.

El ministro ha agradecido expresamente el trabajo de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el resto de organismos y entidades participantes en los distintos dispositivos, especialmente en el desarrollado este domingo en el Guano, y ha considerado que la finalización de los grandes desalojos representa un avance importante en la recuperación de la normalidad, aunque ha reiterado que las actuaciones continuarán en las barriadas ceutíes. EFE

jmr/bfv/ros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Una empresa despide por ineptitud a un directivo con problemas de espalda y déficit cognitivo y los tribunales obligan a recontratarlo: no intentó colocarlo en otro puesto

La compañía no acreditó que hubiera intentado modificar las tareas del empleado ni ofrecerle una vacante compatible antes de romper el vínculo laboral

Una empresa despide por ineptitud a un directivo con problemas de espalda y déficit cognitivo y los tribunales obligan a recontratarlo: no intentó colocarlo en otro puesto

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Ángel Víctor Torres cifra en cerca de 12.000 los retornos a Marruecos desde el 10 de agosto y anuncia que las actuaciones policiales continuarán en las barriadas donde todavía hay migrantes que duermen al aire libre

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Entró a quirófano para operarse un hombro y acabó con quemaduras y una incapacidad permanente: elevan su indemnización a 67.000 euros

Los hechos ocurrieron en 2019 en el hospital concertado de Virgen de las Montañas, en la localidad gaditana de Villamartín

Entró a quirófano para operarse un hombro y acabó con quemaduras y una incapacidad permanente: elevan su indemnización a 67.000 euros

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 11 octubre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 11 octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Cortes de tráfico en Madrid durante el desfile del 12 de octubre: calles cerradas y cambios en la movilidad

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr