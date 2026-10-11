El Gobierno da por desmantelados los grandes campamentos de migrantes en Ceuta

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Ceuta, 11 oct (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el desalojo del asentamiento irregular de la antigua fábrica de Guano ha permitido poner fin a los grandes campamentos de migrantes que permanecían en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio, aunque ha advertido que las fuerzas de seguridad continuarán actuando en las barriadas para localizar a las personas que todavía pernoctan en las calles.

Torres ha hecho estas declaraciones tras el operativo desarrollado durante este domingo en la zona costera del Guano, donde permanecían centenares de migrantes y que constituía, según el ministro, el último gran asentamiento pendiente de desmantelar. "Ya no quedan asentamientos de centenares de personas en Ceuta", ha afirmado, al tiempo que ha destacado que la intervención ha concluido satisfactoriamente.

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El operativo, el quinto de los realizados por la Policía Nacional, se ha desplegado desde primera hora de este domingo con la participación de más de 350 efectivos, entre ellos miembros de la UIP, la UPR y agentes especializados en Extranjería, apoyados por vehículos policiales y medios aéreos no tripulados para vigilar el perímetro y controlar los movimientos en las inmediaciones del campamento. También han participado agentes de la Unidad Aérea, Extranjería y Policía Científica, y se han utilizado dos vehículos blindados VIPA 6X6 y el vehículo URO.

El ministro ha subrayado que el Gobierno ha logrado cumplir antes de lo previsto el compromiso adquirido hace seis semanas de recuperar la normalidad en las costas ceutíes antes del 15 de octubre. "Lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre", ha señalado, aunque ha reconocido que todavía queda trabajo por realizar para alcanzar lo que ha denominado una "absoluta normalidad" en el conjunto de la ciudad.

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En este sentido, ha adelantado que la siguiente fase de las actuaciones policiales se centrará en los barrios y calles donde todavía puedan encontrarse migrantes durmiendo a la intemperie. Según ha explicado, los agentes seguirán las indicaciones de los informes policiales para localizar a estas personas y aplicarles el mismo procedimiento de identificación y atención desarrollado durante los desalojos anteriores.

Torres ha recordado que el dispositivo desplegado en el Guano forma parte de una sucesión de intervenciones iniciadas el pasado 20 de agosto, cuando unos 2.000 migrantes, fundamentalmente subsaharianos, fueron desalojados de la playa del Trampolín y trasladados al recurso habilitado en Loma Margarita. Sin embargo, ha reconocido que pocas horas después el espacio volvió a ocuparse, esta vez principalmente por personas de origen magrebí.

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Posteriormente, las autoridades desarrollaron nuevas actuaciones en las inmediaciones de Loma Colmenar, donde fueron localizados centenares de migrantes que acabaron siendo derivados a los dispositivos de atención establecidos en esa zona. A estas operaciones siguió otra intervención en la playa de Benítez y parte del Trampolín, que permitió trasladar a unas 1.700 personas a las dos parcelas habilitadas en el puerto de Ceuta.

El ministro también ha destacado el operativo desarrollado el pasado domingo y parte del lunes, cuando las fuerzas de seguridad procedieron al desalojo definitivo de la playa del Trampolín.

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Aquella intervención permitió trasladar a entre 1.500 y 2.000 personas y dejar libre un espacio que había concentrado una importante presencia de migrantes desde finales de julio.

Respecto al procedimiento aplicado durante estas actuaciones, Torres ha explicado que los migrantes son trasladados en pequeños grupos, en autobuses, hasta los dispositivos de atención temporal, donde se procede a su identificación, toma de huellas dactilares y comprobación de su nacionalidad. Asimismo, reciben información sobre la posibilidad de solicitar protección internacional y sobre las consecuencias administrativas de permanecer en España sin cumplir los requisitos legales.

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En este punto, ha vinculado el procedimiento de identificación y la apertura de posibles expedientes administrativos con el retorno de numerosos migrantes a Marruecos. Según ha asegurado Torres, cerca de 12.000 personas han regresado desde el pasado 10 de agosto, muchas de ellas ante la posibilidad de afrontar un procedimiento administrativo si no reúnen las condiciones para permanecer legalmente en territorio español.

El ministro ha agradecido expresamente el trabajo de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el resto de organismos y entidades participantes en los distintos dispositivos, especialmente en el desarrollado este domingo en el Guano, y ha considerado que la finalización de los grandes desalojos representa un avance importante en la recuperación de la normalidad, aunque ha reiterado que las actuaciones continuarán en las barriadas ceutíes. EFE

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