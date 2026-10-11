El EIbar defiende su liderato en el Carlos Tartiere

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Oviedo/Eibar (Guipúzcoa), 11 oct (EFE).- El Eibar, que encadena siete victorias consecutivas, defiende su liderato en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo, que, tras otra dura derrota a domicilio ante el Eldense, busca reencontrarse con el triunfo en su feudo.

El técnico del conjunto asturiano, Julián Calero, esperará hasta última hora por el portero Aarón Escandell, que se perdió el encuentro de la última jornada ante el Eldense debido a una contusión en el hombro y que esta semana comenzó a ejercitarse en El Requexón. Desde el club son optimistas con su participación aunque aseguran que no se arriesgará con el valenciano.

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Calero recupera a Aritz Aldasoro, que también se perdió la derrota por 4-1 en Elda, y podrá contar con José Luis Morales, último fichaje azulón y que el club asturiano incorporó de urgencia acudiendo al mercado de agentes libres debido a la plaga de lesiones en el ataque.

Son baja para este partido el defensa Juan Cruz, los extremos Ilyas Chaira, Estanis Pedrola y Brandon Domingues y los delanteros Chris Ramos, Carlos Fernández y Alexandru Isfan.

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Calero medita hacer varios cambios en su once, con David Costas y Nacho Vidal teniendo opciones de entrar en la defensa en detrimento de Carlos Domínguez y Davod Jiménez respectivamente, y con Aritz Aldasoro, Enzo Pérez o el propio José Luis Morales aspirando a una plaza por Daniel Villahermosa, Alberto Reina o Jacobo González.

Enfrente está el Eibar, flamante líder en solitario de Segunda, que llega a la cita con el doble objetivo de mantener el primer puesto en la tabla y sumar la octava victoria seguida que le permitiría ampliar la mejor marca de triunfos consecutivos en toda su historia en el fútbol profesional.

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Jokin Aranbarri está de suerte, ya que a estos buenos datos, además de sumarle que en las cuatro salidas de la temporada ha regresado triunfante, se le une el hecho de que recupera para la convocatoria a un pilar básico en el club armero como es el defensa central Peru Nolaskoain.

El jugador guipuzcoano se lesionó en el tramo final de la pasada temporada y ha atravesado un largo calvario de meses hasta poder retornar, por fin, a un equipo del que es uno de sus principales referentes junto con Anaitz Arbilla y el asturiano Sergio Álvarez.

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Además, los lesionados Elijah Gift y Sergio Álvarez ya han entrenado con el grupo está semana con lo que cabría la remota posibilidad de que Jokin Aranbarri pudiera contar con los veinticinco miembros de su primera plantilla por vez primera este año.

En cuanto a la alineación inicial, el técnico vasco podría optar por un once continuista respecto a la pasada jornada. La principal duda reside en el puesto de mediapunta y la salida desde el comienzo de Iván Gil en lugar del más habitual Jon Magunazelaia, como ya sucedió ante el Albacete.

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En la punta también es probable que Bautista parta desde el inicio, con Javi Martón esperando en el banquillo.

- Alineaciones probables:

Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, Carlos Domínguez, Samu; Youness, Reina; Pablo Sáenz, Goti, Villahermosa; y José Luis Morales.

Eibar: Magunagoitia, Álvaro Rodríguez, Elgezabal, Arbilla, Bernat, Mada, Aleix Garrido, Adu Ares, Iván Gil, Guruzeta y Bautista.

Estadio: Carlos Tartiere.

Hora: 18.30. EFE

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