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El Bierzo se vuelca con Pedro Sánchez con más de 2.000 personas en Ponferrada en el segundo acto de la precampaña

11/10/2026 El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña del PSOE, en La Térmica Cultural de Ponferrada, a 11 de octubre de 2026, en Ponferrada, León, Castilla y León (España). El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arrancado este fin de semana la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con dos actos, el sábado en Dos Hermanas (Sevilla) y hoy en Ponferrada (León), en la Térmica Cultural de la Fundación de la Energía. POLITICA Carlos Castro - Europa Press
11/10/2026 El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña del PSOE, en La Térmica Cultural de Ponferrada, a 11 de octubre de 2026, en Ponferrada, León, Castilla y León (España). El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arrancado este fin de semana la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con dos actos, el sábado en Dos Hermanas (Sevilla) y hoy en Ponferrada (León), en la Térmica Cultural de la Fundación de la Energía. POLITICA Carlos Castro - Europa Press
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Más de 2.000 personas han arropado este domingo al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, en el segundo acto de la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, que ha tenido lugar en la Térmica Cultural de Ponferrada (León).

Numerosos militantes y simpatizantes han hecho cola desde primera hora de la mañana y algunos no han podido entrar a la Sala Turbinas, que ha colgado el cartel de lleno absoluto, aunque se han habilitado pantallas en otros espacios y altavoces en el exterior del edificio. Al menos 2.000 personas han seguido el acto dentro de las instalaciones y más de 1.000 fuera del edificio.

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Antes de comenzar el acto el grupo Los Flekiss ha amenizado la espera hasta la llegada de Pedro Sánchez, que ha tenido lugar a las 12.00 horas. Antes de su llegada a la sala se ha producido una gran ovación a la entrada del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Después, se ha proyectado el vídeo con imágenes de miembros de la oposición que ha provocado el abucheo de los asistentes.

Como novedad, Pedro Sánchez se ha sentado tras el escenario, en la grada con los jóvenes, mientras que en la primera fila han estado el secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa; Óscar Puente; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) y líder del PSOE en la Eurocámara, Iratxe García; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel o el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, entre otros.

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La primera intervención ha sido la protagonizada por el secretario provincial del PSOE en León, Javier Cendón, que ha dado paso a la vicesecretaria del PSCyL, Nuria Rubio, para posteriormente tomar la palabra el secretario general del PSCyL, Calos Martínez, y, finalmente, ha sido el turno de Pedro Sánchez.

Sánchez ha tomado la palabra en torno a las 12.30 horas ante los gritos de "presidente, presidente", que se han repetido en varias ocasiones durante su intervención, como cuando se ha referido al apartado de la vivienda y ha recordado a Maricarmen.

PRESENCIA EN LA COMARCA BERCIANA

Esta ha sido la segunda ocasión en que el presidente del Gobierno visita El Bierzo en 2026. Su última visita a la comarca fue el pasado mes de febrero en un acto de la campaña a las elecciones autonómicas en el que arropó al candidato socialista, Carlos Martínez.

En 2025 Pedro Sánchez visitó en varias ocasiones el territorio berciano, varias de ellas a causa del impacto de los incendios forestales que arrasaron la provincia leonesa en los meses de verano, que afectaron al diez por ciento del territorio y a enclaves como Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El candidato a la reelección como presidente del Gobierno ha concluido la intervención en torno a las 13.00 horas en el que ha sido el segundo acto de la precampaña electoral, que se inició a ayer en Dos Hermanas (Sevilla).

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EuropaPress

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