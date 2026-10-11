De Larrea destaca en la revancha de Dallas y el regreso de Irving en Macao

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Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El español Sergio de Larrea aportó este domingo nueve puntos, siete rebotes y cuatro asistencias a la victoria de Dallas Mavericks por 132-115 ante Houston Rockets en el segundo amistoso de pretemporada de la NBA disputado en Macao.

El base vallisoletano jugó 22 minutos y 25 segundos, sumó dos robos y registró un diferencial de +34, el mejor del encuentro.

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De Larrea concentró su aportación ofensiva en el último cuarto, con cuatro puntos y cuatro asistencias, dos de ellas para mates de Zaccharie Risacher y Tobi Lawal. También anotó tras capturar un rebote ofensivo.

El viernes, en la derrota por 135-117, había firmado once puntos, seis asistencias y dos rebotes, con tres triples en tres intentos.

Su compatriota Santi Aldama tampoco jugó, todavía en recuperación de una operación en la rodilla derecha a la que se sometió en marzo.

El encuentro también marcó el regreso de Kyrie Irving tras diecinueve meses de ausencia por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El base lideró la anotación de Dallas con 17 puntos, seguido por Risacher (16) y Flagg (14).

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Los Mavericks llegaron al descanso con siete puntos de ventaja (58-51), tras alcanzar una renta de quince, y resistieron la reacción de Houston en el tercer cuarto (92-85) antes de sentenciar el encuentro (132-115).

Marcus Smart fue el máximo anotador de los Rockets, con veinte puntos, seguido por Reed Sheppard (17), en ausencia de Kevin Durant y Alperen Sengun.

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Dallas cerrará su pretemporada ante Nueva Orleans y Atlanta, mientras Houston se medirá a Oklahoma City. Ambos equipos estrenarán la temporada regular enfrentándose el 21 de octubre en Houston. EFE

(foto)