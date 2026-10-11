Dahl y Sudakov devuelven al Benfica a la senda del triunfo ante Vitória Guimarães (2-0)

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Lisboa, 11 oct (EFE).- El Benfica regresó este domingo a la senda del triunfo tras su derrota en el clásico ante el Oporto al ganar al Vitória de Guimarães (2-0) en la octava jornada de la Liga Portugal con goles de Dahl y Sudakov.

El Benfica saltó al campo con el orgullo herido tras haber caído ante su máximo rival (3-1) y respondió con una ofensiva asfixiante en la primera parte que dio sus frutos en el minuto 24, cuando el sueco Samuel Dahl firmó el 1-0 tras una combinación con el griego Pavlidis.

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El dominio del equipo de Lisboa se atenuó en la segunda mitad, lo que permitió al Vitória crecer en el terreno de juego, aunque sin suponer un peligro real para la portería de las 'águilas'.

El triunfo no se cimentó para el Benfica hasta el minuto 75, cuando Heorhiy Sudakov estableció el 2-0 con la ayuda del dúo argentino formado por Gianluca Prestianni y Claudio Echeverri.

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Prestianni subió por la banda izquierda y pasó el balón a Echeverri, quien a su vez se lo cedió al centrocampista ucraniano, que con un disparo raso marcó su primer tanto de la temporada.

Este triunfo permite al Benfica recuperar el segundo puesto con 19 puntos, a cinco del líder y campeón, el Oporto, y con uno más que el tercero, el Sporting. EFE

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