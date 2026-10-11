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Cuatro fallecidos en las carreteras, dos de ellos motoristas, desde el inicio del Puente

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Madrid, 11 oct (EFE).- Cuatro personas, dos de ellas motoristas, han fallecido en otros tantos siniestros mortales desde las 15:00 horas del viernes, cuando comenzó la operación especial de tráfico con motivo del Puente del Pilar, hasta las 20:00 horas de este domingo.

Según ha informado a EFE la Dirección General de Tráfico (DGT), el día de mayor siniestralidad fue el sábado con tres accidentes y tres víctimas mortales, entre ellas un motorista que perdió la vida en un siniestro en Dozón (Pontevedra).

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Otra de las víctimas mortales es un hombre de 46 años que falleció tras caer el camión que conducía desde un puente de la autopista AP-7 a la altura de Benicarló (Castellón), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El viernes, desde las 15:00 horas, se registró un accidente con un fallecido, otro motorista que murió en Cabezas Rubias (Huelva).

Este domingo, hasta las 20:00 horas, no se ha contabilizado ningún siniestro mortal en las carreteras.

La DGT puso en marcha a las 15:00 horas del pasado viernes el operativo especial para dar cobertura a los 5,7 millones de desplazamientos que prevé en las carreteras españolas por la festividad del Pilar, que finalizará la medianoche de este lunes. EFE

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