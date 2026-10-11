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Cristiano Torres sale a hombros en Zaragoza entre el entusiasmo de sus paisanos

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Zaragoza, 11 oct (EFE). El joven diestro aragonés Cristiano Torres, que cortó tres orejas, salió este domingo a hombros del coso de la Misericordia de Zaragoza entre el entusiasmo de unos paisanos que jalearon efusivamente todo cuando realizó y que llenaron los tendidos en el segundo festejo de abono de la feria del Pilar.

Esa salida a hombros ya la amarró Torres con su primer toro, algo incierto de salida pero que rompió a embestir con "motor" en el último tercio. La faena, iniciada de rodillas, se basó en el pitón derecho y, a falta de mayor conjunción, alcanzó su cénit en el tendido cuando Torres se extendió en unas sucesivas "norias" de pases algo refugiado en la pala del pitón.

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A pesar de que la estocada cayó baja, ese entusiasmo acabó derivando en la masiva petición de dos orejas, que concedió la presidencia, de ese "domecq" de La Ventana del Puerto y que tuvieron el añadido de la tercera que el maño paseó del sexto, que fue protestado por su debilidad en los primeros tercios.

Volvió Torres a apoyarse más en la derecha con este, tras un prólogo de nuevo de hinojos, y se metió pronto en las cercanías para acabar sacando sucesivos circulares invertidos y otros pases por la espalda que motivaron ese otro premio antes de su salida final a hombros.

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También una oreja, como sustituto del herido Talavante, obtuvo Sebastián Castella del toro que abrió plaza, que derrochó una clase en sus embestidas que el galo no acabó de aprovechar, sin acoplarse en la mayoría de los muletazos y sin confiarse con la mano izquierda. La del cuarto fue una faena muy larga y plagada de altibajos, con pases estimables por ambos pitones pero sin acabar de redondear ninguna tanda.

Por su parte, José María Manzanares apenas lo intentó con un segundo muy castigado en varas y al que sacó a terrenos muy abiertos pese a su desfondada condición, como tampoco acabó de coger vuelo su labor con el cuarto, otro buen toro de Puerto de San Lorenzo al que redondeó una buena tanda con la diestra que ya no se volvió a repetir por falta de acople del alicantino.

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FICHA DEL FESTEJO:

Cuatro toros de Puerto de San Lorenzo y dos (1ºy 3º) de La Ventana del Puerto, con seriedad pero desigualmente presentados y que dieron también un juego variado.

Sebastián Castella, que sustituía a Alejandro Talavante: estocada caída (oreja); estocada (ovación tras petición de oreja y aviso).

José María Manzanares, de nazareno y oro: dos pinchazos y estocada (silencio); media estocada y descabello (silencio).

Cristiano Torres, de azul rey y oro: estocada baja (dos orejas); estocada delantera (oreja con petición de la segunda). Salió a hombros.

Entre las cuadrillas, Rafael Viotti y Alberto Zayas saludaron en banderillas en el primero.

Segundo festejo de abono de la Feria del Pilar, con lleno en los tendidos (unos 10.000 espectadores).

EFE

pa/amf

(foto)

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