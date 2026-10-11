Colapinto: Ha sido frustrante no haber acabado otra vez la carrera hoy

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Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que tuvo que retirarse, a mitad de recorrido, en el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito urbano de Marina Bay que "ha sido frustrante no haber acabado una vez más la carrera" este domingo.

"Ha sido frustrante no terminar la carrera de nuevo hoy, debido a un posible problema en la transmisión del coche", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (provincia de Buenos Aires) y que también se había tenido que retirar el sábado de la prueba sprint disputada en Singapur, la última de las seis programadas este año.

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"Pero así son las carreras a veces; la fiabilidad ha sido uno de nuestros puntos fuertes este año, y sé que el equipo analizará la causa y buscará soluciones", declaró el argentino que, a pesar de no haber puntuado hace siete días en Sepang (Malasia) -sede del aplazado Gran Premio de Baréin- y de no haberlo hecho en ninguna de las dos carreras que tuvieron lugar este fin de semana en la calurosa y húmeda pista de Marina Bay, sigue ocupando el duodécimo puesto del Mundial, con 27 puntos.

"Tuve una buena salida, en la que adelanté a un par de coches. Pero luego simplemente seguíamos al coche que iba delante, ya que es difícil adelantar aquí. Y justo cuando íbamos a entrar en boxes noté que había algún problema y tuve que parar el coche", señaló.

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"Han sido un par de fines de semana duros de los que hemos salido sin puntos", apuntó el argentino, cuyo mejor resultado en la Fórmula Uno es el sexto que obtuvo en el Gran Premio de Canadá, el pasado mes de mayo; y que hace cuatro domingos había concluido séptimo en el nuevo 'Madring' de la capital de España.

"Hemos perdido terreno en el campeonato y eso dificulta nuestro trabajo, pero con el ritmo que tenemos en el coche, seguimos esperanzados en ser competitivos y luchar por los puntos en las carreras que quedan", añadió.

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"El próximo 'programa triple' es el que llevo esperando durante todo el año, ya que serán tres carreras en América, más cerca de casa; y puedo notar el apoyo y la energía de los aficionados", declaró Colapinto este domingo en Singapur. EFE