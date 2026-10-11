Castro: “El Sevilla es muy agresivo, no corre riesgos y es eficaz”

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Valencia, 11 oct (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, destacó este domingo el potencial del Sevilla, su rival este lunes en el Ciutat de València, y aseguró que es un equipo “muy agresivo”, que no corre riesgos y que es “muy eficaz” en todos los movimientos que hace sobre el césped.

“El Sevilla no ha perdido fuera, está muy cómodo jugando fuera de casa. Es uno de los equipos más fuertes en duelo, muy agresivo, casi no corre riesgos y es muy eficaz en todo lo que hace”, dijo Castro en la rueda de prensa previa al partido del lunes.

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“Están en una posición buena y está muy cómodo en los partidos fuera. Será muy duro seguro y tenemos que estar a ese nivel. Es uno de los equipos que ha cambiado la plantilla muy bien y es uno de los buenos equipos de LaLiga”, añadió.

El entrenador del Levante lamentó que el parón en la competición hubiera sido “tan largo” pero explicó que lo han aprovechado para “mejorar y recuperar algunos jugadores con molestias”, aunque comentó que tanto Hugo Sotelo como Etta Eyong no estarán todavía listos para jugar ante el Sevilla.

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Castro, además, no quiso pronunciarse por el hecho de que vayan a volver tras el parón en un partido que se juega el lunes y que el viernes tengan que jugar en A Coruña ante el Deportivo. “No tuvimos suerte, es lo que es. No es lo mejor para los jugadores y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en estos partidos que están tan cerca”, indicó.

El entrenador del Levante, además, se mostró visiblemente molesto por el hecho de que se hubiera publicado la participación en el entrenamiento del pasado jueves de Diego Moyano, un canterano de apenas 14 años.

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“Me ha sorprendido mucho todo lo que se ha hablado de uno más que ha venido a entrenar porque han venido más de veinte canteranos a entrenar con nosotros. El filial jugaba el viernes y el Juvenil B jugaba viernes también. Necesitaba un central y vinieron dos. Es un jugador que tiene proyección, por eso ha venido, pero no lo había visto porque no miro jugadores cadetes”, comentó.

“Antes del entrenamiento ya había salido algo en la prensa. No sé quién lo ha filtrado, pero quien lo ha filtrado no le gusta el niño porque el jugador necesita tiempo y el ruido no es necesario. Me he quedado sorprendido de lo que ha salido, tiene 14 años y mucho para trabajar. Si necesitamos un central, seguro que el central que sube primero es un central del filial”, zanjó el técnico del Levante. EFE

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