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Besteiro se descarta como candidato al Congreso y apela al PSOE como el "voto útil" de la "gente progresista"

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El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha descartado como candidato al Congreso de los Diputados y ha apelado a su partido como el "voto útil" de la "gente progresista" en las próximas elecciones generales, previstas para el próximo 29 de noviembre.

"La gente progresista va a tener claro una cosa: o su voto va al PSOE o su voto va a ir a la basura porque únicamente va a beneficiar a la alianza del PP y Vox", ha manifestado este domingo en una entrevista concedida a 'Cadena SER' recogida por Europa Press, en la que ha abordado, entre otros asuntos, la situación del PSOE ante la llamada a las urnas.

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Preguntado por si ve posible remontar las previsiones que dan la mayoría a PP y Vox, Besteiro ha asentido y cree, además, que esta es "necesaria", asegurando que hay "posibilidades reales" de mantenerse en el gobierno. Piensa que se está produciendo "una movilización en la sociedad progresista" que va a desembocar en una "concentración del voto" y en movilizarlo hacia aquel que es "útil", que cree que está en el PSOE.

En esa "decisión de utilidad" ha insistido igualmente al ser preguntado por otras cuestiones, como las previsiones de incrementar los actuales siete diputados por Galicia o por su confianza en el Frente Amplio que ultiman Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns. Ante esto último, ha reiterado su apelación al "voto absolutamente racional y de confrontación contra la amenaza real de la derecha y ultraderecha", que para él está en el PSOE.

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En relación a la posibilidad de sumar diputados gallegos, no ha querido poner una cifra: "No nos podemos poner límites". Tampoco ha realizado avances sobre los cabezas de lista de las cuatro provincias, que, según ha anticipado, están pendientes de confirmar y se irán consolidando a lo largo de la semana que arranca el lunes. Eso sí, ha indicado que serán "referentes políticos" y habrá una "fuerte" presencia femenina.

Además, preguntado directamente por si él encabezará la lista al Congreso por Lugo, Besteiro ha descartado esa posibilidad. "Mi compromiso está hoy aquí, con mi partido y, sobre todo, con Galicia", ha asegurado, recalcando que el "compromiso" adquirido en las pasadas autonómicas permanece "intacto".

También ha rechazado que la sucesión de elecciones pueda originar una crisis sobre su liderazgo en Galicia y ha pedido "dejar al margen cualquier tipo de especulación" de cara a las elecciones generales, donde, a su modo de ver, se elegirá "entre dos modelos". Entre ellos, el apuesta por el del actual gobierno, del que resalta que, "cuando hubo algún problema, no miró hacia otro lado".

PACTO CON EL PP POR EL GALLEGO

Por otra parte, también cuestionado por ello, Besteiro ha reiterado su defensa sobre el pacto alcanzado con PP y Democracia Ourensana (DO) para actualizar el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que ha sido aprobado esta semana en el Parlamento con los votos en contra del BNG.

"La propia motivación de ese acuerdo responde a avanzar hacia lo posible", ha expresado el líder de los socialistas gallegos, que ha recalcado que, pese a ello, "no" es el plan del PSdeG y que su grupo aspira a "más". "Lo que queremos es ganar en capacidad para no perder tres años en esa lucha que tenemos que hacer para revertir la posición del gallego", ha justificado.

BEIRAS, "UN MODELO DE COMPROMISO"

Durante la entrevista, también ha recordado a Xosé Manuel Beiras, fallecido esta semana y con quien compartió momentos en política: "A pesar de que se puedan tener opiniones y posiciones diferentes, hay que reconocer que fue una persona referente y, sobre todo, un modelo de compromiso con nuestro país".

De su figura ha extraído, además, un mensaje sobre "superar los dogmas" a nivel político. "Las alternativas a la unión contra un proyecto que representa lo peor de Galicia, como es el PP desde mi punto de vista políticamente, esa alternativa de lo posible superando dogmas creo que es una elección que tienen que aprender muchos", ha reflexionado.

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EuropaPress

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