Anselmi: “Compitiendo de esta forma estaremos más cerca de ganar”

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Elche (Alicante), 11 oct (EFE).- El técnico del Elche, el argentino Martín Anselmi, valoró el empate logrado este domingo por su equipo ante el Celta de Vigo (0-0) y aseguró que “compitiendo de esta forma” estarán más cerca de ganar en los próximos partidos.

“El Celta defiende bajo y muy bien. Acumula diez hombres cerca de su portería y no es fácil generarle ocasiones o hacerle goles. Hemos buscado todas las alternativas”, comentó el rosarino.

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“Ante un equipo así, hay que acertar las ocasiones que se tienen”, reiteró el preparador, que destacó que el Elche “comenzó el partido bien y con paciencia” ante un rival complicado.

Anselmi ve a su equipo en permanente “evolución” y destacó que logró “dejar la portería a cero” por primera vez en la temporada.

“No nos crean muchas ocasiones y los goles venían por errores”, recordó el argentino, que insistió en que su equipo está demostrando “que compite siempre muy bien”.

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“Si mantienes la portería a cero, te haces fuerte. Eso es lo mejor del día de hoy, no haber recibido gol ni apenas ocasiones”, reflexionó Anselmi, que explicó que no consideró necesario pedir una pausa de hidratación, tal y como solicitó el Celta, “porque era algo que no estaba contemplado y nosotros nos estábamos sintiendo bien”.

El entrenador elogió el trabajo de Javier Morcillo como improvisado central y destacó que “incorpora muchas cosas del Atleti” para poder defender el área. EFE

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