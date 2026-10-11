Andreeva admite que perdió precisión al buscar más agresividad al resto en final de Pekín

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Pekín, 11 oct (EFE).- La rusa Mirra Andreeva (n.5) reconoció este domingo, tras perder la final del torneo de Pekín ante la china Zheng Qinwen (n.54), que su intento de ser más agresiva al resto se tradujo en numerosos fallos y dificultades para encontrar el ritmo.

"Fallé muchos restos al intentar atacar, al intentar ser más agresiva", explicó la pupila de la española Conchita Martínez, derrotada por 7-5 y 6-4 en una hora y 42 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín.

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Andreeva destacó la calidad del servicio de Zheng, que ganó pese a colocar apenas el 38 % de primeros saques, y admitió que "no conseguía encontrar el margen ni tampoco el ritmo" en sus devoluciones.

La rusa señaló que deberá revisar el encuentro para entender lo sucedido y "tratar de mejorar y aprender de ello", después de haber destacado en la víspera el trabajo específico al resto impulsado por Martínez.

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Al repasar las tres bolas de set que tuvo en la primera manga, recordó que Zheng resolvió la primera con un remate y la tercera con una volea, mientras que en la segunda consideró que "quizá podría haber asumido más riesgos e intentado ser más agresiva".

Andreeva, que ascenderá este lunes al tercer puesto del ranking mundial, valoró su recorrido en el torneo y aseguró que hay "muchos aspectos positivos que extraer de estas dos semanas".

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La finalista confió en que una conversación con su entrenadora le ayude a valorar también lo conseguido en el último partido, al señalar que "después de hablar con Conchita podré mirar este encuentro desde otra perspectiva y quizá ver algunas cosas buenas". EFE