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96-87. El Surne Bilbao pica piedra para derribar a un correoso San Pablo Burgos

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Bilbao, 11 oct (EFE).- El Surne Bilbao sumó una trabajada victoria frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos (96-87) en un partido muy equilibrado en el que los locales tuvieron que picar piedra para superar la resistencia de un correoso rival que en el último cuarto llegó a nivelar un desventaja de 12 puntos.

Hilliard (15 puntos), Normantas (14) y un Hlinason imponente en los minutos decisivos (9 y 5 rebotes), bien respaldados por Krampelj (13), tuvieron que emplearse a fondo para tumbar a un San Pablo que se mantuvo vivo impulsado por la energía de Doumbouya (15 y 7 rebotes), la calidad de Steward (12) y un Koprivica (12 y 7) que fue de más a menos.

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El partido tuvo mucho ritmo desde el salto inicial. Los dos equipos se enfrascaron en un continuo intercambio de canastas con aportación más coral del cuadro vizcaíno, como es habitual, y un San Pablo Burgos impulsado por la movilidad y envergadura de Koprivica.

El pívot serbio firmó 8 puntos y 3 rebotes en un gran primer cuarto que incomodó a los locales y ayudó a los de Porfi Fisac a abrir una brecha de cuatro puntos (16-20, m.9) recortada al mínimo con un triple de Hilliard antes de acabar el parcial.

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El segundo se desarrolló en parecidos parámetros de equilibrio. El Surne, algo más entonado en la defensa a Koprivica, encontró en ataque a un buen Darling para estirar el marcador hasta un +5 en dos ocasiones (28-23 y 33-28), respondido de manera inmediata las dos veces por los visitantes.

En ese ida y vuelta, con alternativas en el marcador para los dos conjuntos, al descanso se mantuvo la mínima ventaja visitante (44-45) que apenas tuvo continuidad los primeros dos minutos de la reanudación.

El Surne dio el primer golpe sobre la mesa desde el exterior. Dos triples de Petrasek, otro de Normantas y uno más de Font abrieron un +12 para los de Ponsarnau (66-54, m.26) que parecía encarrilar el triunfo local.

Pero los de Fisac no bajaron los brazos y se agarraron al partido primero con Audige y Steward y sobre todo con el empuje de Doumbouya hasta llegar a nivelar el marcador (85-85) a 3.07 del final con un 2+1 de Radosavljevic.

Un partido nuevo que resolvieron los de Ponsarnau llevados en volandas por Miribilla. El Surne no acusó la reacción de su rival y tiró de calidad primero con Frey y después con dos triples de Normantas y Hilliard que dieron la puntilla a un San Pablo que se ahogó en la orilla.

- Ficha técnica:

96.- Surne Bilbao (19+25+30+22): Frey (10), Normantas (14), Hilliard (15), Petrasek (7), Vautier (6) -quinteto inicial- Krampelj (13), Hlinason (9), Darling (9), Font (5) y Somogyi (8).

87.- Recoletas Salud San Pablo Burgos (20+25+25+17): Steward (12), Samar (4), Taboada (4), Dani Díaz (9), Koprivica (12) -quinteto inicial- Audige (7), Radosavljevic (11), Doumbuya (15), Sengfelder (6), Lobaco (7), Guerrero (-) y Almazán (-).

Árbitros: Rafael Serrano, Raúl Zamorano y Guillermo Ríos. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la 3ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena con 9.321 espectadores en las gradas, entre ellos varios cientos de aficionados burgaleses. EFE

ibn/ism

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