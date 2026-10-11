96-87. El Surne Bilbao pica piedra para derribar a un correoso San Pablo Burgos

Guardar

Bilbao, 11 oct (EFE).- El Surne Bilbao sumó una trabajada victoria frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos (96-87) en un partido muy equilibrado en el que los locales tuvieron que picar piedra para superar la resistencia de un correoso rival que en el último cuarto llegó a nivelar un desventaja de 12 puntos.

Hilliard (15 puntos), Normantas (14) y un Hlinason imponente en los minutos decisivos (9 y 5 rebotes), bien respaldados por Krampelj (13), tuvieron que emplearse a fondo para tumbar a un San Pablo que se mantuvo vivo impulsado por la energía de Doumbouya (15 y 7 rebotes), la calidad de Steward (12) y un Koprivica (12 y 7) que fue de más a menos.

PUBLICIDAD

El partido tuvo mucho ritmo desde el salto inicial. Los dos equipos se enfrascaron en un continuo intercambio de canastas con aportación más coral del cuadro vizcaíno, como es habitual, y un San Pablo Burgos impulsado por la movilidad y envergadura de Koprivica.

El pívot serbio firmó 8 puntos y 3 rebotes en un gran primer cuarto que incomodó a los locales y ayudó a los de Porfi Fisac a abrir una brecha de cuatro puntos (16-20, m.9) recortada al mínimo con un triple de Hilliard antes de acabar el parcial.

PUBLICIDAD

El segundo se desarrolló en parecidos parámetros de equilibrio. El Surne, algo más entonado en la defensa a Koprivica, encontró en ataque a un buen Darling para estirar el marcador hasta un +5 en dos ocasiones (28-23 y 33-28), respondido de manera inmediata las dos veces por los visitantes.

En ese ida y vuelta, con alternativas en el marcador para los dos conjuntos, al descanso se mantuvo la mínima ventaja visitante (44-45) que apenas tuvo continuidad los primeros dos minutos de la reanudación.

PUBLICIDAD

El Surne dio el primer golpe sobre la mesa desde el exterior. Dos triples de Petrasek, otro de Normantas y uno más de Font abrieron un +12 para los de Ponsarnau (66-54, m.26) que parecía encarrilar el triunfo local.

Pero los de Fisac no bajaron los brazos y se agarraron al partido primero con Audige y Steward y sobre todo con el empuje de Doumbouya hasta llegar a nivelar el marcador (85-85) a 3.07 del final con un 2+1 de Radosavljevic.

PUBLICIDAD

Un partido nuevo que resolvieron los de Ponsarnau llevados en volandas por Miribilla. El Surne no acusó la reacción de su rival y tiró de calidad primero con Frey y después con dos triples de Normantas y Hilliard que dieron la puntilla a un San Pablo que se ahogó en la orilla.

- Ficha técnica:

96.- Surne Bilbao (19+25+30+22): Frey (10), Normantas (14), Hilliard (15), Petrasek (7), Vautier (6) -quinteto inicial- Krampelj (13), Hlinason (9), Darling (9), Font (5) y Somogyi (8).

PUBLICIDAD

87.- Recoletas Salud San Pablo Burgos (20+25+25+17): Steward (12), Samar (4), Taboada (4), Dani Díaz (9), Koprivica (12) -quinteto inicial- Audige (7), Radosavljevic (11), Doumbuya (15), Sengfelder (6), Lobaco (7), Guerrero (-) y Almazán (-).

Árbitros: Rafael Serrano, Raúl Zamorano y Guillermo Ríos. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la 3ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena con 9.321 espectadores en las gradas, entre ellos varios cientos de aficionados burgaleses. EFE

PUBLICIDAD

ibn/ism