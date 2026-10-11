91-89. Soriano lidera el sufrido triunfo del Obradoiro ante Lleida

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Santiago de Compostela, 11 oct (EFE).- El Monbus Obradoiro, liderado por el dominicano Joel Soriano (22 puntos, 9 rebotes y 25 créditos de valoración), sumó un sufrido triunfo ante el iLerna Lleida, que tuvo un último tiro para forzar la prórroga, pero Darius McGhee falló en penetración.

Con un parcial 11-2 de salida, el Obradoiro obligó a Gerard Encuentra a pedir su primer tiempo muerto en el ecuador del primer cuarto. Su equipo acumulaba muchos fallos en el tiro, algunos totalmente liberados. Eso sucedió hasta que McGhee entró en escena.

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El estadounidense, con pasaporte armenio, descosió a la defensa gallega con su acierto desde la línea de tres puntos -cuatro triples en poco más de cinco minutos, dos de ellos lejanos y uno espectacular sobre la bocina- para liderar la remontada del Lleida, que disfrutó de su primera ventaja (22-24) en el arranque del segundo asalto tras otro triple, desde la esquina, de Hughes.

El Obradoiro, cargado de faltas, encontró soluciones a su atasco ofensivo en la pintura y eso le permitió jugar con pequeñas ventajas en el marcador hasta el descanso (50-43), pese a que su rival sumaba puntos desde la línea de tiros libres y en acciones individuales de Mcghee.

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Ambos equipos subieron su nivel de intensidad tras el paso por los vestuarios -Obradoiro se cargó con cuatro faltas en apenas minuto y medio y Lleida con tres en dos minutos- y el intercambio de canastas mantuvo al equipo gallego por delante en el marcador (61-51, min.24) hasta que un parcial 0-5 en tres minutos asustó a Diego Epifanio.

El partido entró en el decisivo último cuarto con una renta de once puntos para el Obradoiro (71-60, min.31). Lleida necesitaba más puntos de sus exteriores para remontar -Mcghee y Batemon no sumaron puntos en el tercer asalto- porque estaba viviendo de su rebote ofensivo.

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Obradoiro se apagó nuevamente en ataque, y Lleida golpeó con un parcial 2-11. Diego Epifanio aguantó sin pedir tiempo muerto, y una falta en ataque señalada a Batemon desesperó a Gerard Encuentra porque su equipo había desperdiciado la primera bala para igualar el partido.

La igualdad volvía a ser máxima y esta vez el técnico local sí paró el encuentro porque Lleida estaba desmelenado en ataque. Un triple de Batemon dejó la renta obradoirista en tan solo un punto (80-79), pero el dominicano Joel Soriano salió al rescate de su equipo con cinco puntos seguidos (85-81).

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El partido se había convertido en un duelo particular entre él y Ejim, que repitió el ‘2+1’ del pívot del Obradoiro. McGuee tuvo un triple para culminar la remontada catalana, pero lo falló y Barrueta oxigenó a los suyos (87-84). Encuentra pidió tiempo muerto, Ejim falló un triple y Agada dos tiros libres para mantener la incertidumbre, aunque el exjugador de Lleida lo arregló después con una buena bandeja.

Otro parón del técnico visitante, fallos de Ejim y Agada, desde la línea de tres puntos, y triple de Batemon. Restaban 32 segundos. El aro escupió el triple de Barcello y en el contraataque Mikel Sanz empató. Al Obradoiro le quedaban nueve segundos para evitar la prórroga. Childress encontró a Soriano, que forzó dos tiros libres que no falló. McGhee tuvo la bola para mandar el partido a la prórroga, pero erró en penetración y Obradoiro sumó su segunda victoria del curso.

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Ficha técnica:

91 - Monbus Obradoiro (22+27+20+22): Agada (12), Barcello (7), Leo Meindl (11), Alejandro Galán (11) y Joel Soriano (22) -cinco inicial-; Childress (7), Abogidi (2), Sergi Quintela (2), Dos Anjos (10), Barrueta (5), Brito (0) y Alonso Faure (2).

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89 - iLerna Lleida (21+22+17+29): Batemon (12), Ejim (10), Paulí (7), García (3) y Perrin (8) -cinco inicial-; McGhee (23), Hughes (6), Rodríguez (0), Sanz (15) y Kuath (5).

Árbitros: Jordi Aliaga, Iyán González y Rubén Sánchez Mohedas.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante 5.204 espectadores. EFE

Dmg/cmm

(foto)