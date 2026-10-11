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77-90. La Laguna, con una lección magistral más de Marcelinho, vence en Murcia

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Murcia, 11 oct (EFE).- La Laguna Tenerife ganó con autoridad en la cancha del UCAM Murcia Club Baloncesto, al que se impuso por 77-90 y dominando el partido de principio a fin, a lo que contribuyó una lección magistral más del brasileño Marcelinho Huertas.

Máximo anotador del choque con 19 puntos y jugador más valorado con 24 créditos en 22 minutos y 41 segundos en pista que estuvo este 'chaval' de 43 años, Huertas fue el protagonista de un duelo entre candidatos a disputar la Copa del Rey, en el que los visitantes se mostraron claramente superiores.

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El conjunto isleño se queda con dos victorias y una derrota y el peninsular con un bagaje adverso de 1-2 en tres jornadas de la Liga Endesa.

Este choque lo jugó Howard Sant-Roos, quien causó alta y debutó en la temporada tras dejar atrás el cubano la lesión que arrastraba mientras que Souley Boum siguió de baja en el equipo dirigido por Sito Alonso. Por su parte, Jaka Lakovic perdió a última hora para este encuentro a Giorgi Shermadini y a TJ Bamba.

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El partido comenzó con muchos fallos, sobre todo por parte de Michael Forrest, hoy titular de los granas, y eso le costó irse al banquillo con apenas cuatro minutos consumidos y un 2-5 en el marcador. La tónica se mantuvo en los locales y ello lo aprovechó el cuadro insular, mucho más entonado, para abrir diferencia a su favor.

Con 5-14, resultado al que se llegó tras un triple anotado por Arturs Kurucs, ex de los universitarios y novedad en los amarillos esta temporada, el técnico grana lo paró con tiempo muerto. Su equipo mejoró en ataque y ajustó su defensa, lo cual le hizo cerrar el cuarto sólo a tres puntos y con suerte en el lanzamiento triple sobre la bocina de Sant-Roos, que lo metió a tablero. Supuso el 13-16.

El parcial que habia abierto el UCAM CB, un 6-0, no tuvo continuidad, porque Bruno Fitipaldo, con dos triples seguidos, volvió a dejar la diferencia en los nueve tantos (15-24). Apareció entonces Jean-Marc Pansa haciendo daño en la zona canaria y los de la capital del Segura se acercaron de nuevo (20-24).

Pese los 11 puntos que ya llevaba el pívot francés, el mejor juego colectivo de La Laguna le hizo estirar constantemente su ventaja, que rebasó la decena de puntos con el 22-33 después de un triple del incombustible Marcelinho Huertas y un tiro libre que también convirtió tras una falta técnica señalada a Sito Alonso.

El 5/8 de los chicharreros desde la larga distancia marcaba diferencias y los de Lakovic, firmes y mucho más sólidos que su rival, dispusieron de un +14 (28-42). Al descanso se redujo ligeramente hasta el 33-44.

Si el encuentro ya pintaba mal para el UCAM CB, a eso se unió que Juani Marcos se retiró con molestias habiendo jugado apenas seis minutos -un hándicap porque debía ser más importante si cabe por la ausenciad de Boum-. Con el argentino viéndolo desde fuera, los murcianos incrementaron su intensidad y eso les dio para acercarse -55-60 y 57-62-.

La veteranía de los de amarillo, no obstante, les llevó a aplacar los ánimos del adversario y cerrar el cuarto con un 57-66 favorable tras anotar las dos últimas canastas del periodo, la de Jaime Fernández una bandeja sobre la bocina.

Kyle Guy emergió con cinco puntos seguidos, incluyendo un triple, y Héctor Alderete con cuatro no para sentenciar el choque, pero sí para que se le pusiera muy bien a La Laguna, que se vio 63-77 arriba con algo más de cinco minutos por jugarse.

La quinta falta personal y consiguiente eliminación de Pansa, el mejor jugador del UCAM CB en el partido, llegó a cuatro de la conclusión ya con un 65-80 esclarecedor de qué equipo ganaría. El intercambio de canastas final sólo sirvió para que ambos contendientes engordaran sus cifras pero lo esencial fue que la victoria volaría a Tenerife.

Ficha técnica:

77 - UCAM Murcia Club Baloncesto (13+20+24+20): Michael Forrest (8), Ennis (14), Raieste (4), Nakic (5) y Cate (12) -cinco inicial-, Marcos (-), Sant-Roos (4), Radebaugh (8), Falk (7), Pansa (13) y Steinbergs (2).

90. La Laguna Tenerife (16+28+22+24): Fitipaldo (12), Guy (15), Van Beck (4), Abromaitis (5) y Happ (2) -cinco inicial-, Jaime Fernández (7), Marcelinho Huertas (19), Alderete (4), Hunter (16), Doornekamp (3) y Arturs Kurucs (3).

Árbitros: Óscar Perea Lorente, Javier Torres Sánchez y Cristóbal Sánchez Cutillas. Eliminaron por cinco faltas personales al local Pansa (min.36).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 6.111 espectadores. EFE

Ij/cmm

(foto)

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