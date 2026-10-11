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33-40. El Barça cumple el guion ante un combativo Villa de Aranda

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Aranda de Duero (Burgos), 11 oct (EFE).- El Barça cumplió el guion y se impuso este domingo a domicilio al Tubos Aranda Villa de Aranda (33-40), que ofreció resistencia al campeón de Europa y mantuvo vivo el partido de la Liga Asobal ante los cerca de 2.000 espectadores que llenaron el Santiago Manguán.

El conjunto catalán tomó el mando desde el inicio y, aunque durante los primeros compases los locales consiguieron contener su empuje, necesitó apenas diez minutos para abrir una brecha de seis tantos (5-11).

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A partir de ahí, el Barça administró su ventaja ante un Villa de Aranda que trató de mantenerse en el encuentro y consiguió llegar al descanso seis goles por debajo (16-22), después de que Samuel Cordiés anotara prácticamente sobre la bocina.

Lejos de bajar los brazos, el conjunto dirigido por Javi Márquez elevó su nivel tras el paso por los vestuarios y consiguió competir de tú a tú con los azulgranas durante buena parte de la segunda mitad.

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El empuje ribereño permitió reducir momentáneamente la diferencia, pero el Barça respondió en el tramo definitivo y evitó que la reacción local pusiera realmente en peligro su victoria.

Dika Mem, con nueve goles, lideró el ataque visitante, mientras que Samuel Cordiés, con ocho, fue el máximo realizador de un Villa de Aranda que acabó anotando 17 tantos en la segunda mitad, solo uno menos que su rival, hasta el definitivo 33-40.

- Ficha técnica:

33 - Tubos Aranda Villa de Aranda (16+17): Carl Noah Martinsson, Mateo Arias (2), Artur Pereira (3), Filip Saric, Vasco Teixeira, Andis Bors (1), Víctor Megías, Pedro Martínez Ayres (1), Robert Rosell, Artur Parera (4), Juan Tamayo (1), Kiko Pereira (2), David López (6), Samuel Cordiés (8), Nemanja Jovic (2) y Tamás Jánosi (3).

40 - FC Barcelona (22+18): Janus Smarason (4), Jonathan Carlsbogard (2), Dika Mem (9), Djordje Cikusa (2), Timothey N’Guessan (2), Aleix Gómez (1), Adrián Sola (4), Sergey Hernández Ferrer, Óscar Grau (3), Manuel Ortega (3), Seif Elderaa (3), Viktor Hallgrimsson, Oriol San Felipe Vilarrasa, Ludovic Fàbregas (2), Ian Barrufet Torrebejano (3) y Petar Cikusa (2).

Marcador cada cinco minutos: 3-4, 5-10, 8-14, 10-16, 14-18, 16-22 -descanso-; 18-26, 22-28, 24-31, 26-33, 31-36 y 33-40 -final-.

Árbitros: Luis Ignacio Colmenero Guillén y Cristian Da Silva Barbadaes (Federación Territorial de Castilla y León). Excluyeron durante dos minutos a Mateo Arias (m.11), Pedro Martínez Ayres (m.29) y Tamás Jánosi (m.40), del Villa de Aranda, y a Ian Barrufet (m.27), Ludovic Fàbregas (m.35) y Óscar Grau (m.57), del Barça.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el polideportivo Santiago Manguán ante unos 2.000 espectadores. EFE

nlv/jap

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