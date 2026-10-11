3-1. Yeremy Pino y Lerma sellan la remontada del Palace

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Redacción deportes, 11 oct (EFE).- Los goles de Yeremy Pino y Jefferson Lerma culminaron este domingo la remontada del Crystal Palace frente al Nottingham Forest, que había tomado ventaja a los dos minutos y medio en terreno londinense (3-1).

Tras el tempranero gol visitante de Dan Ndoye, después de un error defensivo local, Daichi Kamada empató en el 42 dentro del área con una asistencia de espuela de Quinten Timber y Jefferson Lerma estableció el 2-1 de cabeza antes del descanso, al rematar un saque de esquina.

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Ya en el segundo tiempo, Yeremy Pino empujó el 3-1 después de un rechace a la hora de encuentro para completar el triunfo que no habría sido posible sin una parada clave con la cara de Walter Benítez aún en la primera parte, con 0-1 en contra.

El Crystal Palace es duodécimo en la tabla, dos puestos por encima del Forest. Tienen cuatro y dos puntos de ventaja sobre el descenso, respectivamente. EFE

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