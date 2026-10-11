2-2. El Hull City frena la ambición del Everton

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Redacción deportes, 11 oct (EFE).- Un gol de Mohamed Belloumi estableció este domingo el empate para frenar al Everton, que se sentía dentro de las posiciones de la Liga de Campeones hasta el 2-2 del Hull City.

Ese tanto frustró la remontada que habían construido Kieran Dewsbury-Hall y Thierno Barry, tras responder al 1-0 de Joe Gerhaldt.

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El Everton sigue invicto y es quinto en la clasificación, aunque ha cedido cuatro empates en las últimas cinco citas, mientras que el Hull City es noveno. No ha ganado en ninguna de las últimas cuatro jornadas. EFE