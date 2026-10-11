0-0. Elche y Celta empatan en un partido trabado y con pocas ocasiones

Elche (Alicante), 11 oct (EFE).- Elche y Celta de Vigo empataron este domingo en el estadio Martínez Valero (0-0) en un encuentro sin ritmo y sin apenas ocasiones de gol que confirma los problemas del equipo ilicitano como local y la buena dinámica forastera del conjunto gallego, invicto a domicilio.
El conjunto ilicitano tuvo un buen arranque de partido, en el que acumuló un par de llegadas peligrosas, pero con el paso de los minutos el Celta equilibró el juego y frenó el ímpetu de su rival, aunque sin crear apenas peligro en el área local. EFE
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