0-0. Elche y Celta empatan en un partido trabado y con pocas ocasiones

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Elche (Alicante), 11 oct (EFE).- Elche y Celta de Vigo empataron este domingo en el estadio Martínez Valero (0-0) en un encuentro sin ritmo y sin apenas ocasiones de gol que confirma los problemas del equipo ilicitano como local y la buena dinámica forastera del conjunto gallego, invicto a domicilio.

El conjunto ilicitano tuvo un buen arranque de partido, en el que acumuló un par de llegadas peligrosas, pero con el paso de los minutos el Celta equilibró el juego y frenó el ímpetu de su rival, aunque sin crear apenas peligro en el área local. EFE

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