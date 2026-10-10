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Xavi Albert: “El pasado ya no existe y el futuro, casi tampoco”

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Valencia, 10 oct (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, valoró este sábado la situación del equipo tras las cuatro victorias seguidas en Euroliga pero hizo hincapié en vivir en el día a día y en el partido de este domingo de la tercera jornada de la Liga Endesa ante el Barça.

“El pasado ya no existe y el futuro, casi que tampoco. Existe Barcelona, trabajar para el Barça y centrarse en ellos. Antes que nada, en nuestros errores, en cómo hacemos crecer el equipo y después vendrá la semana triple o cuádruple, lo que venga. No mirar más allá para no acabar generando un alto nivel de ansiedad”, explicó Albert en declaraciones facilitadas por el club.

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Sobre la evolución del equipo, el técnico ‘taronja’ destacó la confianza que generan las últimas victorias: “Contento por lo que hemos vivido y la dinámica reciente, pero viviendo el presente y pensando solo en la acb y en el Barça. Ganar te da confianza, como también que las cosas en las que dedicas mucho tiempo de trabajo van saliendo y te dan productividad, sea en ataque o en defensa”.

Por su parte, el interior cubano Jasiel Rivero reconoció la dificultad de medirse ante el Barça y recordó la derrota en las semifinales de la Supercopa Endesa ante los catalanes: “Es un partido bastante complicado y lo sabemos. Jugar contra el Barça y en su casa es complicado, pero tenemos que salir con la mentalidad positiva de que podemos y ese será nuestro factor fundamental”.

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“En la Supercopa faltábamos varios jugadores interiores que ahora estamos y espero que la historia pueda cambiar porque ellos se llevaron la victoria y ahora vamos con mucho más hambre”, concluyó. EFE

cma sm/cmm

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