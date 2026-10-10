Verstappen gana la prueba sprint de Marina Bay

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este sábado en el circuito urbano de Marina Bay.

Verstappen, de 29 años, que había salido desde la 'pole', se impuso por delante de los dos Ferrari, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton y el del monegasco Charles Leclerc, que acabó tercero una prueba que arrancó con más de media hora de retraso, a causa de la fuerte lluvia caída sobre la pista singapurense. Prevista inicialmente a 21 vueltas y que finalmente se disputó a una menos -se dio un giro por detrás del coche de seguridad-, para cubrir un recorrido algo inferior a los cien kilómetros.

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El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) acabó cuarto la carrera corta, que su compañero, el inglés George Russell, abandonó tras perder el control de su monoplaza en la última curva de la primera vuelta; y que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, y Carlos Sainz (Williams) acabaron undécimo y duodécimo, respectivamente.

Antonelli sumó otros cinco puntos y ahora lidera el certamen con 325 unidades, 89 más que Russell.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) abandonaron a las primeras de cambio en una carrera que todos afrontaron, con el asfalto mojado, con neumáticos intermedios; con los que concluyeron la carrera. EFE

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