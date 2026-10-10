Ucam Murcia pondrá a prueba la capacidad de recuperación de La Laguna Tenerife

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Santa Cruz de Tenerife, 10 oct (EFE).- La Laguna Tenerife afrontará este domingo, ante UCAM Murcia, el último de sus tres partidos a domicilio de manera consecutiva en esta semana, que pondrá a prueba la capacidad de los canaristas de recuperación tanto física como mental tras su derrota en Eurocopa.

Los de Jaka Lakovic visitarán Murcia después de su último triunfo liguero, en un partido trabajado ante Unicaja Málaga que cerraron con un 75-80 ante su antiguo técnico, Txus Vidorreta, y una complicada derrota en el campeonato europeo ante un London Lions que no dejó sobreponerse a los aurinegros en ningún momento del encuentro para certificar una diferencia cómoda de 12 puntos (89-77).

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Al otro lado se encuentra un reforzado UCAM Murcia que recibe de nuevo un encuentro de Liga Endesa en el Palacio de Deportes de Murcia tras su victoria ante el Barcelona en la que consiguieron imponerse con un 100-94, para reponerse así de su tropiezo en el primer compromiso del año en el que cayeron ante Bàsquet Girona a domicilio (84-77).

La Laguna Tenerife buscará así cerrar esta exigente secuencia de desplazamientos con una victoria que le permita asentarse en la competición doméstica y confirmar las buenas sensaciones ofrecidas en Málaga, ante un rival que también aspira a consolidar su crecimiento y que obligará a los aurinegros a responder desde la intensidad y la solidez colectiva. EFE

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AM/cmm