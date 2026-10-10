Sánchez se reivindica como "perro sin amo" y pide urnas llenas frente al "miedo" de PP y Vox al voto por correo

10/10/2026 Imagen del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el primer acto de precampaña de las elecciones del 29N. A 10 de octubre de 2026 en Dos Hermanas (Sevilla, Andalucía, España) El acto ha contado también con la presencia de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y del alcalde de Dos Hermanas y secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez POLITICA María José López - Europa Press

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El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reivindicado este sábado como un líder para "la gente de a pie", y como "un perro que no tiene amo", y que, si sirve "a alguien, es a la gente de a pie", al tiempo que ha animado a llenar las urnas de votos en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre frente a los discursos de "miedo" y "bulos" que, según ha denunciado, propagan PP y Vox en relación al voto por correo.

Así lo ha señalado el líder socialista durante su intervención en su primer gran acto de precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, que se ha celebrado en el auditorio Los del Río del tradicional feudo socialista de Dos Hermanas (Sevilla) con la asistencia de más de 5.000 personas, según cálculos de la organización.

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Pedro Sánchez ha augurado que el PSOE va a "ganar" las próximas elecciones y podrá seguir gobernando "cuatro años más para la gente de a pie", así como ha criticado la "fábula de Pedro y el lobo" que, en su opinión, difunden contra él representantes de PP y Vox.

Además, ha cargado contra "lo que están diciendo de mentiras, de bulos" dichos partidos en relación al voto por correo, y lo ha atribuido a que PP y Vox "tienen miedo a perder" porque, "efectivamente, van a perder las elecciones" generales.

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"Estos de que 'el que pueda hacer, que haga', ahora son los de 'cuantos menos voten, mejor'", ha advertido el líder socialista antes de apostillar que "tienen razón" PP y Vox "en tener miedo, porque en urnas llenas gana la gente", y con "urnas vacías ganan los que mueven los hilos", por lo que ha animado a ir "a votar todos el 29 de noviembre" para asegurar una victoria del PSOE en las generales.

Antes que Pedro Sánchez han intervenido en este acto la secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, y el secretario de Organización del PSOE-A y alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez.

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Además, entre los asistentes a este acto multitudinario figuraban la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, así como el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández.

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