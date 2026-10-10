Sánchez se compromete a que la política de vivienda no tenga fecha de caducidad

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Dos Hermanas (Sevilla), 10 oct (EFE).- El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha trasladado este sábado su compromiso de que "la política de vivienda no tiene fecha de caducidad" y ha vaticinado una próxima mayoría progresista que reforzará la protección de los pequeños propietarios y los inquilinos frente a la especulación.

En el primer acto de precampaña en la localidad sevillana de Dos Hermanas, Sánchez ha asegurado que cada generación tiene su lucha y la de esta es la vivienda.

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"Os voy a decir una cosa, tienen razón en tener miedo, porque unas urnas llenas las ganan las gentes y las urnas vacías ganan los que mueven los hilos", ha asegurado Sánchez en referencia al PP y Vox, de quines ha dicho que tienen miedo a perder las elecciones y que han comenzado desanimando a la gente a votar: "Han pasado de 'el que pueda hacer que haga', al de cuantos menos voten, mejor". EFE

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