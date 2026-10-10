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Quique Álvarez: "Los recuerdos están muy bien, pero no sirven de nada"

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Girona, 10 oct (EFE).- El Girona volverá este lunes a Tenerife, al estadio donde consiguió su último ascenso a LaLiga EA Sports (2022), y su entrenador, Quique Álvarez, afirmó en rueda de prensa que "los recuerdos están muy bien, pero no sirven de nada".

Aun así, el técnico del conjunto rojiblanco sí admitió que es "un recuerdo bonito y cercano" que esperan repetir "dentro de siete meses" con un nuevo regreso a la máxima categoría del fútbol español.

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Álvarez reconoció que el Girona quiere llevarse los tres puntos del Heliodoro Rodríguez López para "estar más cerca de los de arriba", pero también avanzó que "va a costar mucho ganar" si no están "muy bien".

"Los últimos resultados del Tenerife no han sido buenos, pero compiten de una manera increíble, defienden muy bien y saben lo que quieren hacer. Es un equipo muy difícil de ganar y en su campo incluso presiona más y es más difícil", afirmó el técnico gallego.

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Álvarez también celebró la reciente mejoría del Girona, que cosechó un empate y dos victorias en las tres últimas jornadas, pero insistió en que quiere que el equipo sea "más regular y más peligroso".

"Hemos fijado una línea y tenemos que intentar no bajar de ella. También se tiene que notar que vamos recuperando gente", reflexionó.

En este sentido, aseguró que ya ve "mucho mejor a muchos jugadores que llegaron lesionados o a última hora" y ahora hay "una competencia interna real" dentro de la plantilla.

"Es lo que quiero: llegar a casa pensando a quién pongo, si a uno o a otro", concluyó el entrenador rojiblanco. EFE

asm/xsf/cmm

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