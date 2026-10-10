Espana agencias

PNV trabajará para frenar cualquier intento de limitar el autogobierno y contra la involución democrática

Imagen W54OPRACGNGR7CR7PRTNBZ5UDE
Guardar

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado que su formación seguirá trabajando para frenar cualquier intento de limitar el autogobierno. "Trabajaremos para evitar que nos arrebaten nuestra capacidad de decidir las políticas que más convienen a nuestro pueblo y, por supuesto, para hacer un muro de contención para cualquier atisbo de involución democrática impulsada por la ultraderecha", ha subrayado.

En una comparecencia en San Sebastián para dar cuenta del trabajo del Grupo Vasco en la XV Legislatura, Vaquero ha insistido en la defensa de la cultura y el euskera, al tiempo que ha anunciado que trabajarán para garantizar en Euskadi una industria sostenible, el empleo, la vivienda, una correcta transición energética, apoyar a los autónomos y para respaldar al sector ganadero y pesquero.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha apuntado que sus esfuerzos irán encaminados también para lograr "la tranquilidad de nuestras calles", para garantizar los derechos de las familias cuidadoras y de personas con diferentes necesidades.

En definitiva, ha destacado que el PNV va a hacer lo que ha hecho "siempre: priorizar los intereses y el bienestar de los vascos y de las vascas, lejos del ruido, con las ideas claras y con el modelo de diálogo y negociación" que siempre han "llevado por delante".

PUBLICIDAD

TRANSFERENCIAS PENDIENTES

Preguntada por si hay posibilidad en el periodo que queda hasta la celebración de las elecciones generales de avanzar en las transferencias pendientes a Euskadi, la diputada jeltzale ha manifestado que "en lo que se pueda, se debería avanzar".

"No se si en estos momentos de campaña el presidente Sánchez va a estar ahí o va a estar ya en plena campaña, pero en lo que le quede, no vamos a cejar de insistir en que se cumpla lo pactado con el Partido Nacionalista Vasco", ha declarado.

Por otra parte, respecto al proceso interno que lleva a cabo el PNV para designar a los candidatos de las distintas convocatorias electorales, Vaquero ha constatado que es "una afiliada más, el proceso está abierto" y, por lo tanto, ha afirmado que tiene que atenerse al proceso y actuar con "el mayor respeto posible". "Así lo voy a hacer y así lo estoy haciendo", ha enfatizado.

(habrá ampliación)

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de bolitas crujientes de chocolate para acompañar tu café, con solo tres ingredientes y sin horno

Una chef francesa revela el truco de las rosas del desierto en versión bocadito, ideales para mojar en el café

Receta de bolitas crujientes de chocolate para acompañar tu café, con solo tres ingredientes y sin horno

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Las diferencias sobre vender, conservar o utilizar una vivienda pueden bloquear el patrimonio durante años, por lo que la planificación sucesoria adaptada a cada familia permite anticipar desacuerdos

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancan este sábado la precampaña electoral: cuál es la diferencia con la campaña electoral

La clave que distingue ambas etapas es principalmente la posibilidad legal de pedir el voto de forma directa

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancan este sábado la precampaña electoral: cuál es la diferencia con la campaña electoral

María Patiño reaparece por todo lo alto en laSexta con Marc Giró tras año y medio de parón: “Llegué a ser incapaz de poner la tele porque me hacía daño”

La comunicadora rompe su silencio con una nueva etapa profesional y cuenta como se siente desde la ruptura con Mediaset

María Patiño reaparece por todo lo alto en laSexta con Marc Giró tras año y medio de parón: “Llegué a ser incapaz de poner la tele porque me hacía daño”

El pueblo de Gran Canaria perfecto para escapar del sol y la playa: montañas, volcanes y almendros

El entorno conserva asentamientos trogloditas, graneros fortificados y necrópolis antiguas

El pueblo de Gran Canaria perfecto para escapar del sol y la playa: montañas, volcanes y almendros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancan este sábado la precampaña electoral: cuál es la diferencia con la campaña electoral

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancan este sábado la precampaña electoral: cuál es la diferencia con la campaña electoral

El Gobierno publica la lista de los centros habilitados en el extranjero para votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre

ERC y Bildu reeditarán su coalición al Senado: “La unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas”

Los cinco puntos débiles de Europa que Rusia podría aprovechar en un ataque: de su enclave de Kaliningrado al corredor que lo conecta con Bielorrusia

Feijóo ante su segunda, mejor y última oportunidad: Sánchez está en la lona a 50 días para las elecciones, pero hay un riesgo a la derecha

ECONOMÍA

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

DEPORTES

Mourinho, ante el fantasma de Xabi Alonso: un octubre con cinco partidos en 15 días que puede marcar su futuro en el Real Madrid

Mourinho, ante el fantasma de Xabi Alonso: un octubre con cinco partidos en 15 días que puede marcar su futuro en el Real Madrid

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de David Villa sobre su infancia: “Mi padre se jugaba la vida a 800 metros bajo tierra en la mina de carbón para darme una oportunidad”

Un ex luchador de la UFC defiende el honor de Ilia Topuria tras su derrota ante Justin Gaethje: “Estaba dispuesto a morir ahí dentro”

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”