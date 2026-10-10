PNV trabajará para frenar cualquier intento de limitar el autogobierno y contra la involución democrática

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La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado que su formación seguirá trabajando para frenar cualquier intento de limitar el autogobierno. "Trabajaremos para evitar que nos arrebaten nuestra capacidad de decidir las políticas que más convienen a nuestro pueblo y, por supuesto, para hacer un muro de contención para cualquier atisbo de involución democrática impulsada por la ultraderecha", ha subrayado.

En una comparecencia en San Sebastián para dar cuenta del trabajo del Grupo Vasco en la XV Legislatura, Vaquero ha insistido en la defensa de la cultura y el euskera, al tiempo que ha anunciado que trabajarán para garantizar en Euskadi una industria sostenible, el empleo, la vivienda, una correcta transición energética, apoyar a los autónomos y para respaldar al sector ganadero y pesquero.

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Asimismo, ha apuntado que sus esfuerzos irán encaminados también para lograr "la tranquilidad de nuestras calles", para garantizar los derechos de las familias cuidadoras y de personas con diferentes necesidades.

En definitiva, ha destacado que el PNV va a hacer lo que ha hecho "siempre: priorizar los intereses y el bienestar de los vascos y de las vascas, lejos del ruido, con las ideas claras y con el modelo de diálogo y negociación" que siempre han "llevado por delante".

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TRANSFERENCIAS PENDIENTES

Preguntada por si hay posibilidad en el periodo que queda hasta la celebración de las elecciones generales de avanzar en las transferencias pendientes a Euskadi, la diputada jeltzale ha manifestado que "en lo que se pueda, se debería avanzar".

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"No se si en estos momentos de campaña el presidente Sánchez va a estar ahí o va a estar ya en plena campaña, pero en lo que le quede, no vamos a cejar de insistir en que se cumpla lo pactado con el Partido Nacionalista Vasco", ha declarado.

Por otra parte, respecto al proceso interno que lleva a cabo el PNV para designar a los candidatos de las distintas convocatorias electorales, Vaquero ha constatado que es "una afiliada más, el proceso está abierto" y, por lo tanto, ha afirmado que tiene que atenerse al proceso y actuar con "el mayor respeto posible". "Así lo voy a hacer y así lo estoy haciendo", ha enfatizado.

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(habrá ampliación)