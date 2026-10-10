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Montero: "La política tiene que ponerse del lado de las personas, no de los negocios"

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Madrid, 10 oct (EFE).- La número dos de Podemos y candidata del partido para las elecciones generales, Irene Montero, ha declarado este sábado que "la política tiene que ponerse del lado de las personas, no de los negocios" y ha pedido que las próximas elecciones generales sirvan para acabar con el lucro en la vivienda.

Durante el acto ‘Así de básico: paz, casa y trabajo’, celebrado en Getafe (Madrid), la candidata ha colocado el problema de acceso a la vivienda en el centro de su discurso, con un recuerdo hacia Maricarmen Abascal, fallecida este miércoles a los 87 años tras un desahucio en Madrid que encendió las protestas en favor del derecho a una vivienda digna en España

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"Estas elecciones tienen que servir para que la política vaya a lo básico: a acabar con el negocio de la vivienda, a que vivamos en un mundo en paz, sin guerras por negocios, por petróleo, libre de genocidios; a que la gente tenga un salario digno por su trabajo y trabaje menos horas, porque vida solo hay una", ha dicho.

"Que sean para bajar el coste de la vida y para cuidar lo más importante, que solo hay uno, el planeta", ha añadido.

Montero ha asegurado que Maricarmen "ha muerto asesinada por un sistema criminal que la lleva matando lentamente" y ha dicho que "si te obligan a dar más de la mitad de tu salario en alquiler o a vivir en un zulo de 30 metros cuadrados (...) te están matando en vida".

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"¿Quién tiene la culpa de que suba el precio de la vivienda? ¿Maricarmen, de la que tenemos que escuchar que era muy  mala porque iba al bingo y se quejaba si no iba el ascensor? ¿O Urbagestión y especuladores y fondos buitre que se quedan con las casas de alquiler?", ha preguntado.

La eurodiputada ha aseverado que el Partido Popular (PP) y Vox van a "proteger al de arriba" con los escaños que obtengan el próximo 29 de noviembre.

Y que el Partido Socialista (PSOE) se va a "poner la venda en los ojos" porque "va a hacer cualquier cosa con tal de no mirar hacia arriba incluso teniendo una acampada en sol más llena que el 15-M".

"Eso es justo lo que toca", ha señalado, "mirar para arriba y bajar esa riqueza para poder y repartirla entre la gente y vivir con dignidad".

"Es lo que os pido", ha implorado: "tenemos que tener muchas y muchos Robin Hood, que cojan el dinero de los ricos que lo acumulan avariciosamente y que lo devuelvan a su legítimo propietario, que es la gente trabajadora de este país, que tiene el derecho a soñar con una vida mejor y quererla ya para nuestros hijos e hijas".

Ione Belarra, secretaria general del partido, ha participado también en el acto y ha asegurado que España necesita "un proyecto político nítidamente antirracista y anticapitalista".

Ha negado que haya invasión en Ceuta pese a que "la derecha lleva dos meses" intentando convencer de lo contrario: "como mucho, invasión de fondos buitres y grandes empresas extranjeras que vienen a llevarse riqueza, energía y nuestros sueldos a través de alquileres impagables", ha añadido.

Belarra, además, ha declarado que a Pedro Sánchez y al bipartidismo les da "miedo" la acampada de Sol y "que la gente se organice y haga política en primera persona".

Y sobre la vivienda ha dicho que "hay que expropiar las viviendas de los fondos buitre" porque "no pueden seguir estando en manos de gentuza que quiere especular con ellas", además de recalcar que "es urgente atar en corto a las grandes empresas de este país". EFE

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