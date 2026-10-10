Montero destaca la "valentía" de Sánchez y le agradece que inicie en Andalucía su "apasionante viaje a la victoria"

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La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha destacado este sábado la "valentía" del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha agradecido que inicie en Andalucía "su "apasionante viaje a la victoria".

Así lo ha señalado Montero que ha participado en Dos Hermanas (Sevilla) en el primer acto de precampaña de las elecciones del 29N, junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y al alcalde de Dos Hermanas y secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, y al que, según el cálculo de los organizadores, han acudido más de 5.000 asistentes.

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"Vamos a por todas", ha afirmado Montero, al tiempo que ha augurado que "el PSOE, que Pedro Sánchez, va a ganar las próximas elecciones generales". "La mayoría social de este país va a ganar las próximas elecciones generales", ha subrayado.

Montero ha incidido en que "vivimos tiempos complejos, de incertidumbre, nos preocupa esa ola reaccionaria que está recorriendo el mundo, esa mala política que practica la derecha de este país" y "necesitamos liderazgo sólido, valores, compromiso y valentía".

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"Si en este país hay un líder con valentía se llama Pedro Sánchez", ha subrayado la secretaria general del PSOE-A, que ha valorado las políticas y la gestión del gobierno.

"Nos quedan unas apasionantes semanas que lo vamos a dar todo para hacer posible que este país siga avanzando, que la mayoría social encuentre que sus derechos tienen reconocimiento y garantía dentro de un gobierno", ha afirmado.

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