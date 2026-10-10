Miriam González (Democracia21) propone bajar impuestos de vivienda a menores de 35 años

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Madrid, 10 oct (EFE).- Miriam González, la abogada que lidera el nuevo partido Democracia21, que se ha presentado este sábado en Madrid, ha propuesto rebajar todos los impuestos de vivienda para los menores de 35 años, para evitar así que el Estado se enriquezca con sus ciudadanos.

González ha criticado tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, a los que ha responsabilizado de las dificultades de las familias de clase media para comprar una casa o de los jóvenes para alquilar.

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Entre otras propuestas, González ha instado a despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tanto respecto de los partidos como de las asociaciones de jueces politizadas, además de defender que el ministerio fiscal responda ante el Parlamento, "y no ante el presidente del Gobierno".

Asimismo, ha abogado por crear juzgados especializados en corrupción, eliminar los aforamientos, recortar subvenciones a partidos y limitar a dos todos los mandatos.

Miriam González ha explicado que la formación tiene "vocación nacional" y pretende presentarse en todas las provincias, para terminar con actual división en dos bloques. EFE

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