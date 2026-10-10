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López Miras (PP) confía en los funcionarios de Correos "pero no en Pedro Sánchez ni en lo que dependa de él"

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El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado este sábado que "por supuesto" confía en los funcionarios de Correos y "en los procesos y en las garantías de los procesos electorales", pero no se fía ni de Pedro Sánchez ni de su equipo.

"La dirección de Correos está elegida por Pedro Sánchez, alguien que es capaz de dirigir un partido en el que todos los que han nombrado a su alrededor, Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, han pasado por la cárcel. Es una persona que no es de fiar y de todo lo que dependa, sí que no me fío", ha señalado momentos antes de la celebración del acto organizado por el Partido Popular en Madrid,

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López Miras ha afirmado que el primer cambio que espera cuando llegue Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa es el de la "dignidad". "Dignidad al gobierno y dignidad a los dirigentes que tienen que representarnos".

En declaraciones a la prensa, ha sostenido que la única alternativa al Gobierno de Sánchez es Feijóo, "porque llevamos ocho años hablando de los problemas de Pedro Sánchez y también de las tropelías que ha hecho su gobierno. Y ya está bien".

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"Creo que ahora, desde la ilusión, la solución y la esperanza, toca hablar de los problemas de los españoles y de cómo Alberto Núñez Feijóo los va a solucionar", ha añadido.

Para el presidente del Gobierno murciano, "la Región de Murcia es una de las más castigadas de España con el gobierno de Sánchez", por ello, lo mínimo que espera es que "no haya ni un partido que sustente" su gobierno, que se ha dedicado "a intentar contratar narcotraficantes para eliminar a los jueces que investigan a los familiares de ese propio gobierno".

También espera "que se garantice la igualdad". "El Gobierno de Sánchez de estos ocho años se ha caracterizado por la desigualdad, por los privilegios a los mismos y por el maltrato a los de siempre", en resumen, espera "un gobierno que priorice a todos los españoles por igual".

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