La Comunidad de Madrid lamenta la imagen "tan nefasta" de la acampada de Sol para los turistas

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El consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha asegurado este sábado que la acampada instalada en la madrileña Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre, en protesta por la crisis de vivienda, es "totalmente anárquica" y ha lamentado la imagen "tan nefasta" que puede ofrecer de la capital para los turistas durante este puente de la Hispanidad.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios tras un acto en la estación de Metro de Ciudad Lineal, donde ha señalado que "no se sabe qué tipo de personas están allí pernoctando", y ha insistido en que se trata de un asentamiento "ilegal". En este sentido, ha avisado de que "si hay algún tipo de problema o si ocurre algo" será "responsabilidad" del delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, al que ha acusado de no haber hecho "nada".

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"Por lo tanto, le exigimos que se levante ese acampamento, que es ilegal, y sobre todo porque los madrileños no nos merecemos ver esa imagen tan nefasta, ni los turistas que nos visitan este puente del Pilar y este puente de la Hispanidad, ni ver todo aquello cochambroso, sucio y sin ningún tipo de orden en una plaza pública, que es una de las más famosas que tenemos en Madrid", ha añadido.

Además, ha asegurado que la situación "está enfrentando a todos los comerciantes del entorno". "Están teniendo pérdidas, porque hay una serie de señores que no sabemos quiénes son y a quién representan que han decidido, de una manera ilegal, instalarse allí", ha insistido.

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Al respecto, el consejero ha afirmado que el Gobierno regional "entiende las reivindicaciones", pero ha incidido en que estas deben producirse "respetando el derecho del resto de los ciudadanos", por lo que considera que "habría que echarles directamente por parte de la Delegación del Gobierno".

"¿Entendemos las reivindicaciones de los comerciantes que están teniendo pérdidas alrededor? Pues sí. ¿Entendemos las reivindicaciones de los ciudadanos madrileños que no pueden hacer uso público de una plaza ocupada ilegalmente? Al final hay que intentar por todos los medios respetar los derechos de todos y no solo de unos pocos", ha reiterado.

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LA JUSTICIA RECHAZA EL DESALOJO SOLICITADO POR LA COMUNIDAD

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó la pasada semana la medida cautelarísima solicitada por la Comunidad de Madrid para ordenar el desalojo inmediato de la acampada instalada frente a la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico.

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Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la Sala abre pieza separada para la tramitación de estas actuaciones por la vía ordinaria. La Comunidad había solicitado al TSJM que ordenase al delegado del Gobierno adoptar las medidas necesarias para disolver la acampada, al considerar que no se cumplen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión.

En su resolución, la Sección Sexta considera que sí concurren circunstancias de especial urgencia, pero entiende que no puede acordar el desalojo sin escuchar previamente a la Administración General del Estado, especialmente para determinar si se cumplen los requisitos legales para apreciar una eventual inactividad de la Delegación del Gobierno.

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