Judith Rodríguez, subcampeona de Europa paralímpica de espada

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- La viguesa Judith Rodríguez, con discapacidad física, se proclamó subcampeona de Europa de esgrima paralímpica en espada en los campeonatos continentales disputados en Cardiff (Gales), primera prueba puntuable para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Judith Rodríguez, de 31 años, comenzó la fase de poules con pleno de victorias al vencer a la alemana Leonie Robinson, la francesa Enora Tarju, la turca Senay Guner, la británica Emily Holder y la ucraniana Yevheniia Breus.

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En octavos de final volvió a cruzarse con Senay Guner, a la que venció con autoridad 15-7, en cuartos se deshizo de la francesa Clemence Delavoipiere por 15-5 y en semifinales tuvo que exigirse al máximo para derrotar a la británica Gemma Collie, número uno del 'ranking' mundial, a la que ganó en el tocado de oro por 7-6.

En la final, Judith se volvió a ver las caras de nuevo con Yehveniia Breus, pero la campeona de Europa revalidó su corona con un triunfo por 15-8.

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Esta es la segunda medalla de Judith Rodríguez en estos Europeos de Cardiff tras el bronce conquistado en florete.

Judith Rodríguez padece una discapacidad física después de que el 10 de junio de 2018, con 22 años, sufriese un accidente de coche que le provocó la amputación de la pierna derecha. EFE

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