Jorge Martín reconoce que "ha habido un error a la hora de hacer las presiones"

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia), que cedió este sábado el liderato del Mundial de MotoGP tras la carrera esprint del Gran Premio de Indonesia, explicó que cuando dominaba con claridad se vio obligado a dejar pasar a Marc Márquez (Ducati) debido a un problema con la presión de los neumáticos.

"Ha habido un error a la hora de hacer las presiones. Es verdad que esta pista es de las más complicadas. Por la tarde baja la temperatura, sube la humedad y esto también me estaba enfriando la rueda incluso", explicó en Dazn.

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"Ha sido un problema. He intentado apretar más aún para intentar calentar la rueda y que subieran las presiones, pero no he sido capaz. A falta de cinco he dejado pasar a Marc para intentar atacar otra vez", apuntó el madrileño.

Martín optó por tratar de recuperar la presión del neumático y recuperar al final de carrera, pero un fallo le costó incluso bajar al cuarto puesto: "Pensaba hacer un adelantamiento, pero he hecho un error y me he ido fuera. Me encontraba bien, me encontraba rápido. La tenía casi hecha, era cuestión de gestionar esa distancia y es una pena, pero bueno, igual que yo fallo, mi equipo a veces falla y estamos todos aquí para ganar y perder juntos".

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El piloto de Aprilia, que ahora está a cuatro puntos de Marc Márquez en la clasificación general, cree que perdió una oportunidad en esta carrera esprint en el circuito de Mandalika: "He perdido una buena oportunidad pero quién sabe. Al final, las cosas salen como salen. Al ponerme detrás he podido coger puntos porque si hubiese intentado ir delante toda la carrera hubiese sido descalificado. Entonces era mejor dejarle pasar y luego intentarlo y al menos 6 puntitos que nos llevamos. Tenemos buena velocidad. Mañana es una buena oportunidad para hacer una buena carrera". EFE

(foto)