Iustitia Europea urge a la Junta Electoral a fijar si se podrá votar con DNI electrónico

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Madrid, 10 oct (EFE).- El partido político Iustitia Europea, que concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha urgido a la Junta Electoral Central (JEC) que se pronuncie sobre si se podrá votar con credenciales digitales como el DNI digital o el carné de conducir digital.

En un escrito remitido este sábado a la JEC piden que determine qué sistemas podrán utilizarse para la identificación de los electores y las garantías relacionadas con el voto exterior.

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"Cómo podrán identificarse los ciudadanos para votar y si podrán o no utilizarse MiDNI, MiDGT y otras credenciales digitales", señalan en su escrito remitido a los medios en el que también demandan información sobre cómo deberán comprobarse y qué deberán hacer las Mesas Electorales ante problemas técnicos, capturas de pantalla o dudas sobre su autenticidad.

El escrito aborda también la expedición del DNI en embajadas y consulados, el funcionamiento del Número de Identificación Consular Central (NICC) y los certificados electrónicos cualificados para españoles residentes en el extranjero.

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Iustitia Europa solicita conocer qué sistemas están ya implantados, qué controles de identidad se utilizan y qué incidencia pueden tener en el proceso electoral.

"Estamos a pocas semanas de unas elecciones generales y todavía necesitamos una regla clara sobre algo tan básico como la identificación del elector", explica el presidente de este partido político, Luis María Pardo.

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Iustitia Europa pide además que los organismos que todavía tengan informes pendientes respondan en un plazo máximo de 24 horas y que la Junta Electoral Central adopte los criterios necesarios antes de que avance el calendario electoral. EFE