Espana agencias

Iustitia Europea urge a la Junta Electoral a fijar si se podrá votar con DNI electrónico

Guardar

Madrid, 10 oct (EFE).- El partido político Iustitia Europea, que concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha urgido a la Junta Electoral Central (JEC) que se pronuncie sobre si se podrá votar con credenciales digitales como el DNI digital o el carné de conducir digital.

En un escrito remitido este sábado a la JEC piden que determine qué sistemas podrán utilizarse para la identificación de los electores y las garantías relacionadas con el voto exterior.

PUBLICIDAD

"Cómo podrán identificarse los ciudadanos para votar y si podrán o no utilizarse MiDNI, MiDGT y otras credenciales digitales", señalan en su escrito remitido a los medios en el que también demandan información sobre cómo deberán comprobarse y qué deberán hacer las Mesas Electorales ante problemas técnicos, capturas de pantalla o dudas sobre su autenticidad.

El escrito aborda también la expedición del DNI en embajadas y consulados, el funcionamiento del Número de Identificación Consular Central (NICC) y los certificados electrónicos cualificados para españoles residentes en el extranjero.

PUBLICIDAD

Iustitia Europa solicita conocer qué sistemas están ya implantados, qué controles de identidad se utilizan y qué incidencia pueden tener en el proceso electoral.

"Estamos a pocas semanas de unas elecciones generales y todavía necesitamos una regla clara sobre algo tan básico como la identificación del elector", explica el presidente de este partido político, Luis María Pardo.

Iustitia Europa pide además que los organismos que todavía tengan informes pendientes respondan en un plazo máximo de 24 horas y que la Junta Electoral Central adopte los criterios necesarios antes de que avance el calendario electoral. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

El presidente del Gobierno protagonizó en Dos Hermanas su primer mitin electoral, acompañado por María Jesús Montero y Francisco Rodríguez, en el que auguró una victoria socialista frente al PP y Vox, que seguirán en la oposición “por no haber hecho los deberes”

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

La tarifa de la luz en España para este domingo

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa de la luz en España para este domingo

Cuándo es el cambio de hora en España para entrar en el horario de invierno y por qué no cae siempre en el mismo día

Un otoño más se retrasan los relojes para ajustar las horas de luz solar del invierno a la rutina

Cuándo es el cambio de hora en España para entrar en el horario de invierno y por qué no cae siempre en el mismo día

Sara Carbonero rompe su silencio en su regreso a la televisión, arropada por Alejandro Sanz: “Mi bache de salud me hizo un ‘clic’ muy grande”

La periodista repasa con Cristina Pardo las consecuencias de la exposición pública y cómo aprendió a priorizar su bienestar

Sara Carbonero rompe su silencio en su regreso a la televisión, arropada por Alejandro Sanz: “Mi bache de salud me hizo un ‘clic’ muy grande”

Lotería Nacional 8 de octubre: estos son los números ganadores del último sorteo

Cada jueves, podrás encontrar los resultados ganadores del sorteo llevado a cabo por Loterías y Apuestas del Estado

Lotería Nacional 8 de octubre: estos son los números ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

Ayuso vuelve a arremeter contra el voto por correo en el acto inaugural de la precampaña del PP: afirma que teme “trampas” porque en 2023 hubo gente que no recibió papeletas

El Ministerio de Justicia investiga cómo es posible que Víctor de Aldama haya sido dado de alta por tercera vez en el ‘caso Leire’ sin ser parte

El PP arranca en Madrid la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con la promesa de Feijóo de ser “el presidente que España está esperando”

Todo lo que tienes que tener en cuenta de la operación especial de tráfico de la DGT por la festividad del Pilar y el Día de la Hispanidad este 12 de octubre

ECONOMÍA

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

DEPORTES

Mourinho, ante el fantasma de Xabi Alonso: un octubre con cinco partidos en 15 días que puede marcar su futuro en el Real Madrid

Mourinho, ante el fantasma de Xabi Alonso: un octubre con cinco partidos en 15 días que puede marcar su futuro en el Real Madrid

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de David Villa sobre su infancia: “Mi padre se jugaba la vida a 800 metros bajo tierra en la mina de carbón para darme una oportunidad”

Un ex luchador de la UFC defiende el honor de Ilia Topuria tras su derrota ante Justin Gaethje: “Estaba dispuesto a morir ahí dentro”

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”