Gabriela Sabatini: "Alcaraz tiene un juego muy completo, es muy bonito verlo jugar"

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David Ramiro

Madrid, 10 oct (EFE).- Gabriela Sabatini es una leyenda del tenis. La argentina, que llegó a ganar el Abierto de Estados Unidos en 1990 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, marcó una época durante los años ochenta y noventa, algo a lo que ahora aspira el español Carlos Alcaraz, del que opina que tiene "un juego muy completo y es muy bonito verlo jugar".

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Sabatini (Buenos Aires, 1970) logró 39 títulos, 27 de ellos individuales WTA y otros doce en dobles durante su más de una década como profesional (1985-1996), cuando se enfrentó a Martina Navratilova, Chris Evert, Monica Seles o Steffi Graf.

Junto a la alemana llegó a ganar la final de dobles de Wimbledon en 1988, a pesar de la emblemática rivalidad entre ambas, que dejó algunos partidos que ya forman parte de la historia del tenis, un deporte que la acogió en su Salón de la Fama en 2006.

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La argentina ha estado en Madrid para capitanear junto a otro nombre mítico del tenis, el estadounidense John McEnroe, un equipo en el primer Masters inclusivo, que ha contado con algunos de los mejores deportistas con discapacidad del circuito internacional, como los españoles Martín de la Puente y Dani Caverzaschi.

Pregunta (P): ¿Qué tal su estancia en Madrid?

Respuesta (R): Espectacular, me encanta estar en España y venir a Madrid, es una ciudad muy linda que me gusta mucho. He tenido la oportunidad de ir al Santiago Bernabéu y estar con Emilio Butragueño (director de Relaciones Institucionales del club). Es increíble el estadio, me encanta lo que han hecho, es un lugar único.

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P: Con el recibimiento que ha tenido, ¿se siente una leyenda del tenis?

R: No lo siento de esa manera. Disfruto mucho de esto, de estar en una pista de tenis y compartiendo con los chicos de silla de ruedas, con los que tenido posibilidad de jugar alguna vez. Martín de la Puente y Dani Caverzaschi son amigos. Compartir esa pasión por el tenis es maravilloso.

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P: ¿Qué jugadoras le gustan más?

R: Me gustan mucho Karolína Munchová y Ons Jabeur. También hay un par de americanas, Taylor Townsend y Hailey Baptiste. De chicos me gustan Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Carlos Alcaraz tiene un juego muy completo y es muy bonito verlo jugar.

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P: No hay muchas tenistas que puedan decir que han ganado 39 títulos en su carrera profesional.

R: Una se siente bien y tranquila por darlo todo. El tenis me ha dado muchas cosas en la pista y también fuera y puedo disfrutarlo. Me gusta ir a torneos, estar con los tenistas, ser embajadora de algún torneo y en general estar cerca del tenis.

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P: ¿Ha cambiado mucho el tenis desde los años ochenta o noventa hasta ahora?

R: Sí, cambió en muchos sentidos. Por ejemplo la tecnología. Ahora se juega con más potencia, las pistas son más rápidas y es diferente. Hay mucha más potencia hoy, hay más ritmo. También las redes sociales juegan un papel importante, fundamental. Hay que saber manejarlas y poner el límite y tener equilibrio. EFE

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(foto) (vídeo)