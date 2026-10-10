Examen de madurez para el Obradoiro

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Santiago de Compostela, 10 oct (EFE).- Obradoiro y Lleida se medirán por primera vez en partido oficial este domingo en el Multiusos Fontes do Sar, escenario de una prueba de madurez para el equipo de Diego Epifanio, que buscará ante un rival directo refrendar las buenas sensaciones que mostró en las dos primeras jornadas de Liga.

El Obradoiro viene de firmar un partido notable ante el Real Madrid, que necesitó de la prórroga para tumbar al recién ascendido a la ACB. A los de Epifanio todavía le faltan automatismos en ambos de la pista, pero Brandon Childress, Caleb Agada, Leo Meindl y Joel Soriano ya empiezan a asumir mucho protagonismo en el equipo.

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De las caras nuevas, solo el ala-pívot nigeriano Efe Abogidi está teniendo un rol secundario. Su entrenador lo achaca a su falta de adaptación. “Es su primera experiencia en Europa y fue el último en llegar”, recordó el técnico burgalés en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana.

La visita del Lleida propondrá un desafío al Obradoiro en la pintura, ya que el conjunto dirigido por Gerard Encuentra lidera la estadística de rebotes ofensivos de la liga Endesa. Además, sus exteriores Darius McGhee y Oriol Paulí están ayudando a cerrar el aro a jugadores como Shurna, Kuath y Zach Perrin, otro aviso para el ataque gallego.

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Moncho Fernández tiene a todos los jugadores disponibles para un partido que comenzará a las 12.00 horas y será dirigido por los colegiados Jordi Aliaga, Iyán González y Rubén Sánchez. EFE

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