Escribá, más centrado en su equipo debido al cambio de entrenador en el Albacete

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Valladolid, 10 oct (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Fran Escribá, señaló este sábado, en rueda de prensa, que esta semana se ha centrado más en su equipo, en mejorar situaciones de juego, que en el rival, un Albacete que cuenta con nuevo entrenador, Joseba Etxeberría, lo que les deja sin información previa.

En este sentido, el técnico valenciano aseguró que, aunque conoce al nuevo responsable del banquillo albaceteño, y está preparado, su equipo tiene pocos datos, ya que lleva cinco días con su nuevo equipo, y sólo se ha enfrentado al Talavera en el trofeo JCCM, en el que Albacete cayó derrotado (1-0).

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"Te complica no tener ese análisis previo a un encuentro con el cambio de entrenador, pero si algo tengo claro es que, si hay un conjunto, de los 22 que hay en LaLiga Hypermotion, que tiene menos puntos de los que merece, es el Albacete", advirtió.

Y añadió que ante Eibar o Córdoba "es increíble que haya perdido, porque genera muchas situaciones de gol, pero les penalizó la falta de resolución en las áreas", como le sucedió al Real Valladolid al inicio de la temporada, por lo que prevé "un choque difícil".

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Para esta cita del lunes, Escribá seguirá sin poder contar con Miguel Rubio, que tiene una rotura de fibras, ni con Dani Pérez, ni Luis Chacón, que sufre un golpe en la rodilla pero quieren esperar un poco más para volver a convocarlo, mientras que Van Duiven ha superado la gastroenteritis y ya se ha ejercitado con el grupo.

Respecto al sistema 4-1-3-2 que ha ejecutado en los últimos compromisos, el entrenador blanquivioleta indicó que "permite correr más sin restar en defensa, y está dando mucho", pero, según el rival, este se podrá mantener o desplegar otro, más acorde a las características del contrario.

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El nuevo fichaje del cuadro vallisoletano, Ryotaro Ito, señaló que "está trabajando mucho y bien", y serán los preparadores físicos los que marquen los plazos de su incorporación al grupo, aunque "va a dar mucho, porque con su perfil se puede adaptar a cualquier sistema y tiene buena llegada", indicó.

También volvió a hablar de Latasa, un jugador que "genera amor y odio, pero que se vacía en cada partido y lo da todo por el equipo": "No ser de Latasa es confundirse, porque lo está haciendo bien y jugar con otro al lado le viene mejor. Estoy seguro de que va a hacer un buen número de goles este año", vaticinó. EFE

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