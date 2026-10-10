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El parque de Las Tablas de Daimiel, enclave esencial en la migración de la cigüeña negra

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 Aníbal de la Beldad

Tablas de Daimiel (Ciudad Real), 10 oct (EFE).- El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel se ha convertido en un enclave esencial para la migración de la cigüeña negra, con 295 ejemplares contabilizados en los seguimientos realizados desde mediados de agosto, con un máximo de 169 aves observadas el pasado 6 de octubre.

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Según ha explicado este sábado a EFE el director del parque nacional, Carlos Ruiz de la Hermosa, los datos corresponden a ocho jornadas de observación, realizadas de forma no diaria para minimizar las molestias a la fauna.

En ellas se contabilizaron cinco cigüeñas negras el 18 de agosto, una el día 24, 20 el 1 de septiembre, 22 el día 10, 53 el 22 de septiembre, 169 el 6 de octubre y 25 el día 8.

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Ruiz de la Hermosa ha destacado que estas concentraciones ponen de manifiesto la importancia de Las Tablas para la especie a escala autonómica, nacional y europea, al formar parte de los corredores migratorios y de los puntos de concentración que resultan fundamentales para las aves, además de sus propias áreas de reproducción.

La cigüeña negra es una especie ligada a los medios acuáticos que, a diferencia de la cigüeña blanca, suele criar en lugares apartados de la presencia humana.

Esta especie está incluida en la categoría de "vulnerable" tanto en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como en el Libro Rojo de las Aves de España y entre sus principales amenazas figuran la alteración de los hábitats acuáticos, las sequías, la sobreexplotación del agua y la contaminación.

Su paso migratorio hacia África se concentra principalmente en agosto y septiembre, aunque los movimientos pueden prolongarse durante el otoño.

El paso postnupcial de espátulas comunes también está dejando cifras destacadas.

En las jornadas recogidas en el seguimiento se han contabilizado 1.135 ejemplares en total, con un máximo de 410 el 22 de septiembre.

También se observaron 140 el 18 de agosto, 129 el día 24, 12 el 10 de septiembre, 220 el 29 de septiembre y 224 el 8 de octubre.

El director del parque ha señalado que desde hace tres años se registran concentraciones importantes de espátulas en esta época, una evolución que apunta a la creación o al refuerzo de un corredor migratorio por el interior de la península ibérica para esta especie, un recorrido, ha dicho, "donde los humedales que mantienen agua adquieren un papel destacado".

La espátula común es una gran ave zancuda que se alimenta de invertebrados acuáticos y pequeños peces en zonas de aguas poco profundas.

Aunque las principales colonias reproductoras españolas se encuentran en Andalucía occidental, la especie también se observa en distintos humedales del interior peninsular y ha llegado a reproducirse puntualmente en Las Tablas de Daimiel.

Los seguimientos también han detectado águilas pescadoras, en concreto, un ejemplar el 1 de septiembre, cinco el 22 de septiembre y otro el 6 de octubre.

El águila pescadora es una rapaz estrechamente ligada a los medios acuáticos y de alimentación exclusivamente piscívora, que utiliza humedales interiores durante sus desplazamientos migratorios. Está catalogada en la categoría de "en peligro" en el Libro Rojo de las Aves de España y como "vulnerable" en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Ruiz de Hermosa ha señalado que las cifras de los seguimientos son siempre mínimas, ya que algunas aves pueden permanecer en zonas sin visibilidad o no ser detectadas.

Para el director del parque nacional, los registros vuelven a subrayar que la inundación de Las Tablas es fundamental no solo para conservar el espacio natural, sino también para proteger a la fauna amenazada que depende de él.

El parque representa el ecosistema de tablas fluviales, formado por los desbordamientos de los ríos Guadiana y Gigüela en una llanura con escasa pendiente y relacionado con las aguas subterráneas, combinación que favorece la inundación del terreno y el desarrollo de hábitats y vegetación que proporcionan alimento, refugio y zonas de reproducción a numerosas especies.

Las Tablas de Daimiel forman parte de la Red Natura 2000, la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda y la lista de humedales de importancia internacional del Convenio Ramsar. EFE

abc/cst/oli

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