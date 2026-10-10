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El Joventut, a reeditar ante el Baskonia su triunfo en la Supercopa y estrenarse en Liga

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Badalona (Barcelona), 10 oct (EFE).- El Asisa Joventut viajará a Vitoria para medirse este domingo (17.00 CET) al Kosner Baskonia, equipo al que ya derrotó en la semifinal de la Supercopa Endesa el pasado 19 de septiembre, con el objetivo de estrenar el casillero de victorias en el campeonato liguero.

Los badaloneses, que cayeron en la primera jornada en la pista del Río Breogán por 110-104, no pudieron jugar la semana pasada ante el MoraBanc Andorra, ya que dicho partido se aplazó por la alerta meteorológica en Cataluña por lluvias torrenciales.

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Donde sí pudieron estrenarse con triunfo los verdinegros fue en la Eurocopa, donde debutaron con un plácido triunfo ante el Bnei Herzliya israelí por 86-75. El ala-pívot Emir Sulejmanovic, con 20 puntos, fue el jugador más destacado de dicho encuentro.

La Penya, que aún no sabe lo que es ganar en la Liga Endesa, buscará el triunfo ante un Baskonia al que ya venció hace unas semanas en las semifinales de la Supercopa Endesa (96-84), trofeo que acabarían ganando después en la final ante el Barça (101-87).

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Para el duelo en tierras vascas, el técnico Dani Miret tendrá las bajas confirmadas del pívot Ante Tomic y del alero Yannick Kraag, ambos en proceso de recuperación de sus respectivas molestias musculares.

En cuanto a los nombres propios del conjunto catalán, en el único partido de Liga Endesa disputado hasta el momento, los más destacados fueron la dupla formada por los bases Ricky Rubio y Nico Laprovittola, con 40 puntos anotados entre ambos.

En la previa de este partido habló Sulejmanovic, que avisó de la dificultad de jugar a domicilio ante equipos Euroliga. "Será un partido complicado, pero tenemos que centrarnos en hacer nosotros las cosas bien", aseguró.

En unas declaraciones difundidas por el club, el jugador bosnio se mostró optimista con las opciones del equipo: "Queremos ser cada día mejores para llegar bien al tramo importante de temporada. Vamos por el buen camino, pero tenemos que seguir trabajando, esto sólo acaba de empezar". EFE

jvs/xsf/cmm

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