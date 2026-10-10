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El iLerna Lleida quiere volver a ganar ante un Obradoiro en buena dinámica

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Lleida, 10 oct (EFE).- El iLerna Lleida buscará sumar su segunda victoria de la temporada este domingo (12.00 CET) ante el Monbus Obradoiro, uno de los dos equipos que ascendieron a la Liga Endesa la pasada temporada, en un duelo inédito hasta la fecha, pero clave en la zona baja de la clasificación.

Los ilerdenses vienen de caer en su estreno en el Barris Nord contra el San Pablo Burgos (81-94), de modo que tratarán de despejar las dudas ante los gallegos. La derrota apagó la euforia de la parroquia burdeos tras la gran victoria en el Roig Arena en la jornada inaugural (100-105) frente al vigente campeón, el Valencia Basket.

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Contra el conjunto burgalés, los de Gerard Encuentra acusaron especialmente la falta de acierto desde el perímetro (19 %). El jugador más destacado de los locales fue el pívot Zacharie Perrin, que firmó 17 puntos, 3 rebotes y 22 créditos de valoración.

Asimismo, el Lleida es el equipo que más rebotes defensivos captura por partido (30,5) y el que más tapones coloca (4,5). Sin embargo, también encabeza la clasificación en balones perdidos (17).

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En el apartado individual, el escolta James Batemon es una temporada más la principal referencia del cuadro catalán. Es el segundo jugador que más créditos de valoración suma por encuentro de la competición (24,5) y es el cuarto máximo anotador (19,5). Por su parte, el pívot Kur Kuath es el mejor taponador de la Liga, con 6 en dos jornadas.

Por su parte, el Monbus Obradoiro ha ofrecido buenas sensaciones en este inicio de temporada. Tras vencer a domicilio al MoraBanc Andorra (85-90), un rival directo en la parte baja de la tabla, los de Diego Epifanio tutearon al Real Madrid en un partido que se fue a la prórroga. No obstante, los blancos impusieron su calidad y lograron asaltar el Fontes do Sar (107-114).

El contrastado pívot Joel Soriano lideró a su equipo con 13 puntos, 6 rebotes y 19 créditos de valoración. Asimismo, el base Brandon Childress (23 tantos) fue el referente ofensivo de los compostelanos. Childress es, precisamente, el tercer mejor anotador de la competición (20,5 puntos por partido).

A pesar de ser un partido inédito, el duelo contará con varias caras conocidas, especialmente en el caso del iLerna Lleida. Los ilerdenses se reencontrarán con el base Caleb Agada, que jugó la temporada pasada en el equipo del Barris Nord, y con el escolta Diogo Brito, uno de los héroes del ascenso a la Liga Endesa el curso 2023-2024.

Además, el encuentro supondrá un reto añadido para el técnico del cuadro burdeos, Gerard Encuentra, pues acumula cinco derrotas consecutivas, entre Primera FEB y ACB, ante equipos dirigidos por Diego Epifanio, cuando este último entrenaba al Leyma Coruña.

No obstante, tanto Encuentra como Epi tienen disponibles a la totalidad de su plantilla para el duelo de este domingo. EFE

pbl/xsf/cmm

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