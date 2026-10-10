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El hispano colombiano David Alonso, nuevo récord absoluto

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El hispano colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, ha establecido un nuevo récord absoluto en la segunda tanda libre del Gran Premio de Indonesia de Moto2, en el circuito de Mandalika.

Alonso paró el cronómetro en 1:32.187 para batir el registro que al principio de la sesión había establecido el australiano Senna Agius (Kalex), quien se encaramó a la primera posición con un nuevo récord absoluto de la categoría, al rodar en 1:32.317, que era veinte milésimas de segundo más rápido que el récord del español Izan Guevara (Boscoscuro) en la primera jornada con 1:32.337.

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El líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), comenzó la sesión con algunos problemas de ajuste, nuevamente, en la pantalla de su casco -no estaba bien instalado el 'tear-off', un plástico protector de los impactos de mosquitos, etcétera-, que no obstante no le impidieron continuar en pista y ascender hasta la sexta posición, a escasamente cuatro décimas de segundo de su compañero de equipo Senna Agius.

En su intento de mejorar su rendimiento, el español Iván Ortolá (Kalex), tercero en la clasificación del mundial, acabó por los suelos en la curva trece, propinándose un fuerte golpe, aunque sin producirse daños físicos de consideración, como también algo más tarde Arón Canet (Boscoscuro) en la curva once.

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Y también hubo no pocos sustos durante la sesión, a pesar de que las condiciones de la pista eran notablemente buenas, protagonizados algunos de ellos por Izan Guevara (Boscoscuro), el neerlandés Zonta Van der Goorbergh (Kalex), que pudieron salvar sin mayores consecuencias.

Mientras, en cabeza de la tabla de tiempos el hispano colombiano David Alonso batió el récord de Senna Agius al rodar en 1:32.187 en su decimotercera vuelta, con Izan Guevara marcando algunos parciales de vuelta rápida por detrás de él, pero falló en el segundo y el último para lograr el quinto mejor tiempo, justo por detrás de González.

El español Alex Escrig (Forward) fue tercero, tras David Alonso y Senna Agius, con Daniel Holgado en la sexta posición, seguido por el belga Barry Baltus (Kalex), que deberá salir en último lugar al ser sancionado por rodar demasiado despacio durante la primera jornada, Daniel Muñoz (Kalex), Alonso Lóepz (Kalex) y Collin Veijer (Kalex), completando las diez primeras posiciones de la tabla de tiempos. EFE

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