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El colista Kids&Us Manresa confía en la racha de Timmy Allen para retar al colíder Madrid

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Manresa (Barcelona), 10 oct (EFE).- El colista Kids&Us Manresa confía en el buen momento del ala-pívot Timmy Allen, autor de 60 puntos entre los dos últimos partidos, para afrontar este domingo (12.00 CET) el difícil reto de sumar el primer triunfo liguero del curso en la pista del colíder e invicto Real Madrid.

Los del Bages, que arrancaron la temporada de manera muy negativa, consiguieron la primera victoria oficial el pasado martes en la Eurocopa ante el Ratiopharm Ulm alemán por 101-89.

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Sin embargo, la situación en la Liga Endesa, por el momento, no es la deseada por el técnico Diego Ocampo: dos derrotas en dos partidos, ante el Surne Bilbao Basket (107-92) y el Río Breogán (95-101), y con un horizonte exigente con partidos ante equipos como el Real Madrid y el Unicaja.

Lo más preocupante es la defensa, ya que en los dos primeros partidos los del Bages encajaron una media de 104 puntos, una cifra muy elevada en una competición tan igualada como la Liga Endesa.

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Para este duelo ante los madridistas, Ocampo tendrá las dudas del base Hugo Benitez (neumotórax) y de los pívots Pierre Oriola y Eric Vila (ambos con molestias musculares). El resto de jugadores estarán a disposición del técnico gallego.

Un jugador que llega muy en forma a este difícil choque es el ala-pívot Timmy Allen, que en el último duelo de Eurocopa se fue hasta los 30 puntos, los mismos que anotó en el último encuentro de Liga Endesa.

En la previa del duelo ante el Real Madrid habló el entrenador Diego Ocampo, que avisó de la dificultad del mismo. "Si queremos competir en Madrid, debemos mostrar una energía y un esfuerzo muy distinto al de los dos primeros partidos. En la Eurocopa, el otro día, conseguimos jugar a un buen nivel", analizó.

En declaraciones difundidas por el club, el preparador gallego desgranó algunas de las claves del partido: "Tenemos que ser capaces de entender el nivel de la liga y sobre todo el cómo queremos jugar nosotros como equipo. El rebotear y el correr son dos cosas importantes en el equipo". EFE

jvs/xsf/cmm

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