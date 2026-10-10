El Cádiz, a consolidar el resurgir y el Sporting a dar el salto a las alturas

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Cádiz/Gijón, 10 oct (EFE).- El Cádiz repite en su estadio, después de haber conseguido la semana pasada la primera victoria de la temporada de forma holgada frente al Leganés (4-0), con lo que se ha conjurado para consolidar el resurgir, aunque llega el Sporting también tras ganar la pasada jornada al filial del Celta (3-2) y con ganas de entrar en la zona alta de la tabla aunque tiene problemas de lesiones.

El conjunto adiestrado por Albert Celades, que llegó a estar cuestionado por la racha negativa de siete partidos sin ganar, realizó contra los madrileños el mejor encuentro de lo que va de LaLiga Hypermotion y el objetivo es refrendarlo este fin de semana.

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El Cádiz suma solo siete puntos después de ocho jornadas pero en el triunfo ante el Leganés se vio mayor solidez colectiva, una mejor respuesta en las distintas fases del partido y la capacidad para mantener el nivel competitivo durante más minutos que en anteriores encuentros.

La prioridad para Celades pasa ahora por mantener esa línea y evitar que la victoria quede como un hecho aislado.

Antonio Cordero, autor de dos goles, recuperó protagonismo en la vanguardia, mientras que el ucraniano Vladys Kopotun volvió a tener incidencia en ataque y se ha consolidado como la opción principal para la delantera.

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En el buen rendimiento del Cádiz, se sumó el francés Aimen Moueffek, que en su estreno como cadista participó directamente en dos tantos, con un gol y una asistencia, después de incorporarse al equipo en la recta final del partido.

Otro jugador destacado fue el lateral izquierdo Sergio Arribas, que parece haberse ganado el puesto que en principio era para el lesionado Cristian Gutiérrez, que es una de las bajas de los gaditanos, que también tienen con problemas a los georgianos Giorgi Gocholieshvili e Iuri Tabatadze.

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El Sporting de Gijón tratará de conseguir su segunda victoria consecutiva en un momento en el que el equipo del argentino Nicolás Larcamón acumula hasta 8 potenciales bajas por lesión.

Hasta el último día los rojiblancos sumaron una nueva baja, la del central Duñabeitia, ausente en el entrenamiento del sábado previo al viaje a tierras gaditanas por unas molestias físicas.

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El zaguero apunta a sumarse a una amplia lista que contempla las bajas de Iosifov, Konrad, Otero, Casas y Ferrari, además de las dudas de los mediocampistas Nacho Martín y Loum, que hicieron trabajo parcial en Mareo.

En el lado positivo, sí regresarán a la lista Hugo Guillamón y el canterano Bruno Rubio, ya recuperados, además de Gelabert, que se perdió el duelo ante el Celta Fortuna la pasada semana por sanción. Igualmente, la convocatoria se conocerá el domingo en la previa del partido.

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Una nómina de futbolistas que obligará a Larcamón a hacer cambios en el once al perder a Duñabeitia y Casas, titulares el último partido, y que apuntan a dar paso a Pablo Vázquez en la zaga y a Alejo Sarco en delantera. Además, la vuelta de Gelabert podría empujar a un cambio de sistema y prescindir del carrilero Pablo García para pasar a una defensa de cuatro hombres.

- Alineaciones probables:

Cádiz: David Gil; Díaz, Castro, Manu Fernández, Arribas; Doué, Jandro, Zárate, Ibón Sánchez, Cordero; y Vladys.

Sporting: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Jorge Sáenz, Cuenca; Manu Rodríguez, Corredera; Gelabert, Gaspar, Enol Prendes y Sarco.

Árbitro: Saúl Ais (Comité Valenciano)

Estadio: JP Financial.

Hora: 21:00. EFE

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